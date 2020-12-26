20 вещей, которые действуют на нервы, как царапанье грифеля по доске
Если вы все еще думаете, что все люди разные, то попробуйте начать обсуждать вещи, которые раздражают. Вы сразу обнаружите, как много у вас общего. Подготовьте свои нервишки к испытанию, ведь сейчас мы начнем делиться фотографиями и фразами, которые выводят из себя.
Мы в AdMe.ru заранее помедитировали, чтобы быть готовыми просмотреть этот пост не для слабонервных вместе с вами.
«Один из не самых удачных дней»
«Я начинаю нервничать»
Коротко о сроках
«Карманная несправедливость»
«Люди, которые ставят такие двери туалета, бесчеловечны»
Запомните все
«Из каждой пары у меня только по одному носку. Не знаю, куда они все подевались»
«Они засунули каждую конфету в отдельный пакетик»
Определенной категории людей посвящается
«Как же бесит»
«Ребенок открыл идеально отсортированные бусинки вверх дном»
«Если у тебя длинные волосы»
«Так моя мама заряжает телефон»
«Когда коробка в 100 раз больше самого товара»
Коротко о наболевшем
«Я требую правдивых упаковок»
«На это больно смотреть»
Это способно вывести из себя любого
«Уберите перфекционистов от экранов»
«Эти шарики точно должны успокаивать?»
А что вас раздражает больше всего?
Фото на превью DJ8ones / reddit