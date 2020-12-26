20 вещей, которые действуют на нервы, как царапанье грифеля по доске

Если вы все еще думаете, что все люди разные, то попробуйте начать обсуждать вещи, которые раздражают. Вы сразу обнаружите, как много у вас общего. Подготовьте свои нервишки к испытанию, ведь сейчас мы начнем делиться фотографиями и фразами, которые выводят из себя.

Мы в AdMe.ru заранее помедитировали, чтобы быть готовыми просмотреть этот пост не для слабонервных вместе с вами.

«Один из не самых удачных дней»

«Я начинаю нервничать»

Коротко о сроках

«Карманная несправедливость»

«Люди, которые ставят такие двери туалета, бесчеловечны»

Запомните все

«Из каждой пары у меня только по одному носку. Не знаю, куда они все подевались»

«Они засунули каждую конфету в отдельный пакетик»

Определенной категории людей посвящается

«Как же бесит»

«Ребенок открыл идеально отсортированные бусинки вверх дном»

«Если у тебя длинные волосы»

«Так моя мама заряжает телефон»

«Когда коробка в 100 раз больше самого товара»

Коротко о наболевшем

«Я требую правдивых упаковок»

«На это больно смотреть»

Это способно вывести из себя любого

«Уберите перфекционистов от экранов»

«Эти шарики точно должны успокаивать?»