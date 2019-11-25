20+ вещей, которые будут понятны только тем, кто делит свою жилплощадь с котом
Как бы ни звали вашего кота, вам хоть раз в жизни да приходилось называть его засранцем. Например, когда он переворачивал елку, не простоявшую и дня, или когда между когтеточкой и диваном делал выбор в пользу мягкой мебели, и, определенно, когда из всех поверхностей для сидения в доме он останавливался на стопке свежевыстиранного белья.
AdMe.ru нашел 20+ убедительных доказательств того, что все Барсики и Мурзики, будучи котятами, проходят один и тот же инструктаж. Оттого они потом и ведут себя одинаково.
1. Кошачья логика — это что-то с чем-то
2. Этот засранец об диван точит когти, а на когтеточке сидит
3. Елка не простояла и 12 часов
4. Даже самый ранний поход в уборную невозможен без нее
5. «Мой кот — гаденыш»
6. «Забрался на шкаф и не моргая пялился на меня, чтобы я помог ему спуститься»
7. Не дает спокойно посидеть в туалете
8. Одни жалюзи он уже испортил. На очереди — вторые
9. «Вот из-за чего мне сегодня пришлось проснуться»
10. «Он столкнул мой телевизор с подставки»
11. «Он с ранних лет знает, как сделать принятие ванны менее расслабляющим процессом»
12. Из серии: «Доминируй. Властвуй. Унижай»
13. «Мой кот после того, как я попытался выхватить у него свой ноутбук»
14. «Он решил не дожидаться, пока я почищу его лоток»
15. Виновен по всем статьям
«Я смотрел, как мышь ест мою еду, и ничего не предпринял».
16. Никакой музыки в этом доме! Что непонятного?
17. «Хорошо, что я купил ему новый „лежак“»
18. «Это белье после стирки? Ты не будешь возражать, если я сделаю так»
19. Обладатель премии «Худший кот в мире»: прокрадывается в комнату малыша в 6 утра, чтобы тот заплакал и взрослые проснулись
20. «Чаще всего я просыпаюсь вот так»
21. Классическое «Если я помещусь, я усядусь» в действии
Бонус: горькая правда жизни с котом
Есть ли у вас усатый-полосатый друг? Какие номера он любит выкидывать?
Фото на превью _cingraham / Twitter