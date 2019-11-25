20+ вещей, которые будут понятны только тем, кто делит свою жилплощадь с котом

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Как бы ни звали вашего кота, вам хоть раз в жизни да приходилось называть его засранцем. Например, когда он переворачивал елку, не простоявшую и дня, или когда между когтеточкой и диваном делал выбор в пользу мягкой мебели, и, определенно, когда из всех поверхностей для сидения в доме он останавливался на стопке свежевыстиранного белья.

AdMe.ru нашел 20+ убедительных доказательств того, что все Барсики и Мурзики, будучи котятами, проходят один и тот же инструктаж. Оттого они потом и ведут себя одинаково.

1. Кошачья логика — это что-то с чем-то

© northead / Reddit  

20+ вещей, которые будут понятны только тем, кто делит свою жилплощадь с котом

2. Этот засранец об диван точит когти, а на когтеточке сидит

© ShamelessDisaster / Reddit  

20+ вещей, которые будут понятны только тем, кто делит свою жилплощадь с котом

3. Елка не простояла и 12 часов

© lilymagil / Reddit  

20+ вещей, которые будут понятны только тем, кто делит свою жилплощадь с котом

4. Даже самый ранний поход в уборную невозможен без нее

© NefariousTyke / Reddit  

20+ вещей, которые будут понятны только тем, кто делит свою жилплощадь с котом

5. «Мой кот — гаденыш»

© Aramira137 / Reddit  

20+ вещей, которые будут понятны только тем, кто делит свою жилплощадь с котом

6. «Забрался на шкаф и не моргая пялился на меня, чтобы я помог ему спуститься»

© sweet12oakly / Reddit  

20+ вещей, которые будут понятны только тем, кто делит свою жилплощадь с котом

7. Не дает спокойно посидеть в туалете

© swells001 / Reddit  

20+ вещей, которые будут понятны только тем, кто делит свою жилплощадь с котом

8. Одни жалюзи он уже испортил. На очереди — вторые

© Enderguy39 / Reddit  

20+ вещей, которые будут понятны только тем, кто делит свою жилплощадь с котом

9. «Вот из-за чего мне сегодня пришлось проснуться»

© ChintzyTurtle / Reddit  

20+ вещей, которые будут понятны только тем, кто делит свою жилплощадь с котом

10. «Он столкнул мой телевизор с подставки»

© ssnakemann / Reddit  

20+ вещей, которые будут понятны только тем, кто делит свою жилплощадь с котом

11. «Он с ранних лет знает, как сделать принятие ванны менее расслабляющим процессом»

© sparkyinmt / Reddit  

20+ вещей, которые будут понятны только тем, кто делит свою жилплощадь с котом

12. Из серии: «Доминируй. Властвуй. Унижай»

© syan22 / Reddit  

20+ вещей, которые будут понятны только тем, кто делит свою жилплощадь с котом

13. «Мой кот после того, как я попытался выхватить у него свой ноутбук»

© redditmash / Reddit  

20+ вещей, которые будут понятны только тем, кто делит свою жилплощадь с котом

14. «Он решил не дожидаться, пока я почищу его лоток»

© Namaste7364 / Reddit  

20+ вещей, которые будут понятны только тем, кто делит свою жилплощадь с котом

15. Виновен по всем статьям

© Cats_Rulez / Reddit  

20+ вещей, которые будут понятны только тем, кто делит свою жилплощадь с котом

«Я смотрел, как мышь ест мою еду, и ничего не предпринял».

16. Никакой музыки в этом доме! Что непонятного?

© normal3catsago / Reddit  

20+ вещей, которые будут понятны только тем, кто делит свою жилплощадь с котом

17. «Хорошо, что я купил ему новый „лежак“»

© OurInsectOverlords / Reddit  

20+ вещей, которые будут понятны только тем, кто делит свою жилплощадь с котом

18. «Это белье после стирки? Ты не будешь возражать, если я сделаю так»

© SamanthaGuigli / Reddit  

20+ вещей, которые будут понятны только тем, кто делит свою жилплощадь с котом

19. Обладатель премии «Худший кот в мире»: прокрадывается в комнату малыша в 6 утра, чтобы тот заплакал и взрослые проснулись

© _cingraham / Twitter  

20+ вещей, которые будут понятны только тем, кто делит свою жилплощадь с котом

20. «Чаще всего я просыпаюсь вот так»

© HazelBBurris / Twitter  

20+ вещей, которые будут понятны только тем, кто делит свою жилплощадь с котом

21. Классическое «Если я помещусь, я усядусь» в действии

© iamnotawindmill / Reddit  

20+ вещей, которые будут понятны только тем, кто делит свою жилплощадь с котом

Бонус: горькая правда жизни с котом

© yr0pb / Twitter  

20+ вещей, которые будут понятны только тем, кто делит свою жилплощадь с котом

Есть ли у вас усатый-полосатый друг? Какие номера он любит выкидывать?

Фото на превью _cingraham / Twitter

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