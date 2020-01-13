20+ человек рассказали о вещах, которые приводят их в бешенство за границей
Говорят, в чужой монастырь со своим уставом не ходят, поэтому, приезжая в другую страну, мы действуем согласно принятым там правилам. Однако разница менталитета и культуры может сыграть злую шутку даже с самыми подготовленными путешественниками. И в лучшем случае неосведомленность вызовет недоумение у местных, а в худшем — приведет к штрафу или тюремному сроку.
Заботясь о том, чтобы отпуск наших читателей не был омрачен глупыми недоразумениями, мы в AdMe.ru вспомнили самые нелепые правила поведения и досадные осечки в сфере услуг за рубежом.
Дорожное движение, транспорт
- Водитель авторикши в Индии возьмет с вас в несколько раз больше, если не говорите на хинди. А в южных штатах страны маршруты и номера автобусов и вовсе не переведены на английский с языков малаялам и каннада.
- В Болгарии, Черногории и Грузии, по сравнению с Западной Европой, весьма низкий уровень культуры вождения. Правила часто не соблюдают.
- В Великобритании приготовьтесь к дорогостоящей поездке на общественном транспорте. Билет в лондонское метро стоит примерно 500 руб.
- В Израиле никакого транспорта не дождаться в Шаббат. По субботам передвигаться приходится пешком либо на такси.
- Во Вьетнаме в часы пик автомобили едут по тротуарам. Как и велосипедисты в Голландии — мчатся с большой скоростью и выскакивают на пешеходную часть. Последние, кстати, еще и посылают проклятия в виде болезней замешкавшемуся пешеходу.
- В Таиланде не найти такси с детским креслом, а ведь езда там отнюдь не безопасна.
Магазины
- Раздражает, когда уличные торговцы по лицу вычисляют славян и начинают орать на всю улицу: «Ой, мороз, мороз».
- В Швеции и других европейских странах во многих магазинах принимают только кредитки.
- В Европе ни один магазин не работает по воскресеньям. Да, даже хлеба купить нельзя. В Испании все они ежедневно днем закрыты на сиесту. В Греции летом они открыты не больше 6 часов в сутки.
- В Индии нет понятия очереди в магазине, кто смог всех растолкать и протиснуться вперед, тот и купил еды. Очередь состоит из 20–30 человек, поэтому стоять в ней можно часами.
- Если долго рассматривать и не купить вещь в тайской лавке, сказав, что она не понравилась, многие продавцы проявят открытую агрессию. В целом там все милые, но если что-то идет не так, то моментально начинают кричать.
Сервис
- В Вероне мы пообедали в простой забегаловке. Каково же было наше удивление, когда в чеке мы обнаружили не ту сумму, которая значилась в меню. Оказалось, это итальянское коперто — такса за обслуживание, которая зависит от популярности заведения и его расположения.
- В Европе (да и во всем мире) очень дорогой интернет. Мы настолько избалованы мизерной его стоимостью, что это превращается в настоящую боль.
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Такое ощущение, что в Европе не люди в сфере обслуживания, а роботы. Договориться по-человечески невозможно. Иногда до абсурда доходит. Мы заказали онлайн-трансфер на двоих, но в день отъезда к нам присоединился третий человек. Были уверены, что сможем решить этот вопрос. Приехал автобус на 50 человек, в котором было занято 4 места. Водитель погрузил наши чемоданы и даже слушать нас не стал: бронь на двоих — везу только их. Так и ехали мы 100 км в пустом автобусе.
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Разная цена на кофе у барной стойки или за столиком по всей Европе.
- На улицах Юго-Восточной Азии растянуты провода в огромном количестве. Помимо того, что они портят фотографии, из-за этого часто бывают перебои с электричеством.
- В Индии, Непале и Шри-Ланке, вызывая сантехника, электрика или любого другого мастера, готовьтесь, что в течение недели они будут обещать «вот-вот зайти» и так и не появиться. То же самое с заказом воды — ее можно ждать долго, а из крана, как известно, в этой части мира лучше не пить.
Еда
- Если попросите в индийском ресторане сделать блюдо non-spicy (без специй), рот все равно будет гореть. Даже не рискуйте отведать medium spicy (средней остроты).
- Нормой в Германии считается отрыжка во время еды, а иногда и выпускание газов. В лучшем случае немцы извинятся, как будто лишь чихнули.
- Маленькая досада: во Франции продают только холодный попкорн.
- В Италии не пьют чай. Максимум, что можно найти в заведении, — пакетик за € 3. В супермаркете, к слову, на € 3 можно купить 2 пачки чая.
- Лишь счастливчики умудряются не подхватить желудочную инфекцию в первую неделю пребывания в Индии (даже если тщательно мыть руки и готовить еду самостоятельно). Зато после нескольких дней нечеловеческих страданий иммунитет вырабатывается на всю жизнь.
- В странах Юго-Восточной Азии едят правой рукой. Левая — для «нечистых» манипуляций в туалете. Если не хотите быть осмеянным, не прикасайтесь к пище левой рукой.
Привычки/ суеверия/ стиль общения
- В Таиланде, Индонезии и других странах Юго-Восточной Азии принято снимать обувь при входе в любое помещение. Разуваться на пороге всех магазинов и лавок утомляет.
- В Канаде пожаловаться на кого-то соответствующим органам — это не настучать, а проявить бдительность. Соседка может зайти в гости с пирожными, выпить чаю, сделать комплимент дочке. А через 30 минут после ее ухода к вам приедет служба с проверкой, мол, поступила жалоба, что ваш газон не пострижен.
- Норвежцы ни за что не сядут напротив незнакомца в автобусе. Вместо этого они будут стоять всю дорогу, друг другу мешать и толкаться.
- Что сбивает с толку, так это показная доброжелательность европейцев. Была у подруги в Швеции, меня как королеву встречали. Ее муж-швед настойчиво предлагал помощь, возил по городу, хотя я и пыталась отказаться. По приезде всем рассказывала, что зря мы считаем европейцев негостеприимными и двуличными. А потом она позвонила и попросила никогда больше не приезжать. Оказалось, супругу было некомфортно, он в шоке, что я гостила у них целый месяц.
- В Грузии раздражает необходимость общаться с местными при таких простых вещах, как поход в магазин. Кому-то это нравится, но когда покупка любой мелочи превращается в 15-минутный разговор, то это напрягает.
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В Азии совершенно не торопятся. Когда опаздываешь, к примеру, в аэропорт, ваш таксист может остановиться у обочины и долго есть street food (англ. уличная еда).
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Если спросить дорогу во многих странах Юго-Восточной Азии, вам наврут с три короба и только запутают. Вообще любят солгать во всем без особой на то причины.
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Один и тот же неповторимый жест головой у индийца может означать, в зависимости от контекста, «да», «нет», «не знаю», «поставь нужное слово».
Правила, штрафы
- В Китае раздражает постоянная необходимость проходить сквозь металлоискатели на улицах, особенно в центре города. Штраф до € 500 необходимо заплатить в Испании, если полицейскому покажется, что вы неуважительно ему ответили.
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Берлинское метро разделено на зоны. Штраф за то, что вы оказались в зоне с неправильным билетом, составляет € 80. При этом проездной приобретается только в автоматах, а спросить не у кого.
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В Сингапуре вас оштрафуют на $ 400 за то, что вы бросите на землю окурок или жевательную резинку. Желание закурить в общественном месте обойдется вам в $ 800.
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В Египте строго запрещено делать фото военных объектов и правительственных учреждений. Такой снимок обернется тюремным сроком.
Платные услуги/ денежные операции
- В европейских лавках продавцы с Ближнего Востока не приклеивают ценники на товар и наживаются на туристах. Причем обман раскрывается быстро, стоит только зайти к соседу и обнаружить тот же товар в 2 раза дешевле.
- В Европе невозможно оплатить некоторые услуги наличными. К примеру, нет карты — нет трансфера из аэропорта.
- В Западных странах и Израиле необходимо давать чаевые за все: убрали в номере, донесли чемодан, дали полотенце у бассейна.
- Скидки и акции в Европе не афишируются, о них нужно знать и напомнить о своей осведомленности перед покупкой билета. Например, в Лондоне можно практически во все места ходить по одному билету парой. Для этого, однако, нужно предварительно купить билет на поезд, а не на автобус. Этой информации нигде в Британии не найти, только в сети ею делятся.
- Лифт в Грузии стоит 10 тетри вверх (вниз бесплатно). Вроде бы копейки, но если у тебя их нет (а их, как правило, в кармане не оказывается), то идешь пешком. С парой чемоданов до кучи.
Разное
- В Швеции и Нидерландах на окнах нет штор. Во Франции не распространены сетки от насекомых.
- В большинстве датских квартир нет ванны, только душ. И кабинка может быть не только в ванной комнате, но и на кухне.
- «Неправильные» розетки в любой стране могут вывести любого из равновесия. Особенно если остался 1 % зарядки и обнаружили это вечером.
- Не все терпимы к привычке иностранцев загорать голышом. В Германии, ко всему прочему, в общественные бани запрещено заходить в купальниках. Парятся мужчины и женщины в одном помещении.
- В ОАЭ врачи выписывают чересчур много антибиотиков. Даже просто при насморке или головной боли. А вот вызывать врача на дом нельзя, даже если у ребенка температура.
- В первые дни пребывания в Индии мы поехали на поезде в другой город. Мой друг пошел в туалет и через 5 минут позвонил мне из уборной в отчаянии. Индийцы не пользуются туалетной бумагой, но друг мой обнаружил это, увы, слишком поздно.
А вам за границей встречались вещи, которые повергали вас в шок?