20+ человек рассказали о вещах, которые приводят их в бешенство за границей

Такое ощущение, что в Европе не люди в сфере обслуживания, а роботы. Договориться по-человечески невозможно. Иногда до абсурда доходит. Мы заказали онлайн-трансфер на двоих, но в день отъезда к нам присоединился третий человек. Были уверены, что сможем решить этот вопрос. Приехал автобус на 50 человек, в котором было занято 4 места. Водитель погрузил наши чемоданы и даже слушать нас не стал: бронь на двоих — везу только их. Так и ехали мы 100 км в пустом автобусе.