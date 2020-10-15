20+ вещей из прошлого, которые здорово бы пригодились нам сегодня

Мы уже почти смирились с тем, что мобильные телефоны устаревают, едва успеваешь их купить. Усовершенствованные модели выходят раз в полгода. То же самое с компьютерами, умными часами. Но были времена, когда вещи делались на века и даже сейчас еще могут отлично послужить своим хозяевам.

Мы в AdMe.ru не собираемся предлагать заменять калькулятор счетами, а просто хотим напомнить о полезных приспособлениях, которые считаем незаслуженно забытыми в наше время.

Вязальная машина, которая вот уже несколько десятков лет помогает хозяйкам быстро справляться с задачей

Старый стакан, в котором подавали морепродукты. В нем есть специальное отделение для льда, чтобы деликатес оставался свежим

Масленка конца XIX века. Маленькие выступы сбоку предназначены для того, чтобы держать нож для масла

Старая домашняя печка: отполировать до блеска и поставить на видном месте, чтобы все могли любоваться

Плита в отличном рабочем состоянии, и это прекрасно

Если не хотите покупать дорогущие пластиковые мельницы с приправами, вот вам многоразовый аппарат из прошлого

«Нашел эту старую коляску у себя на чердаке. Считаете, мне нужно ее реставрировать?»

Эта штука удерживала монетки не один десяток лет и по-прежнему отлично справляется с этой задачей

«Такие вот интересные штуковины для рыбалки, времен СССР, обнаружили, разбирая вещи в гараже. Отличный туториал для рыбака»

«Открывашка для банок, которой в нашей семье пользуются с 1930 года, до сих пор работает отлично»

Чайная сумочка

«Ставишь туда заварочный чайник целиком и он еще долго остается горячим. Особенно ими пользуются голландцы. Я один из них». © Malhotte / Reddit

Специальный чайничек для приготовления горячего шоколада, с ним осень не страшна

«Получил в подарок где-то в середине 80-х. До сих пор работает, а использую я его частенько»

Зачем отжимать жидкость из домашнего сыра вручную, когда уже давно придуман такой станок

Грелка для кровати, в которую можно наливать горячую воду

Такими до сих пор пользуется королева Елизавета. Эта штука может пригодиться, чтобы спрятать сумочку под столом

Все, что нужно сделать, — закрепить квадратную часть на столе, а на v-образный конец повесить сумочку за ремешок. © pottedplant2002 / Reddit

Как часто вы пользовались специальной подставкой для снятия ботинок с ноги? А ведь, пожалуй, всем нам не хочется наклоняться, чтобы снять второй ботинок

Секретный ящик, который с легкостью затеряется на любой книжной полке

«Многофункциональный прибор времен СССР для маникюра и массажа. Бритва работает, остальное не пробовал. У кого был такой?»

Тысячелетняя японское приспособление для создания сложнейших узоров на ткани. Правда, чтобы им пользоваться, придется вот так подпилить ногти

Пожалуй, чугунные сковородки никогда не выйдут из употребления

«Доделал стенд для моих старинных чугунных сковородок».

Раньше им открывали конверты, а теперь можно распаковывать посылки с AliExpress

«Нашел в доме пациента — держатель туалетной бумаги, который еще и радио»

«Мой винтажный генератор белого шума или звуков природы прямиком из 60-х. Включаю его каждую ночь с самого детства»

Плита 50-х годов с 4 конфорками, 2 духовками, рабочей поверхностью, термометром и таймером. Не во всех современных такое есть

Вещица, без которой не выходила в свет ни одна модница прошлого: если положить туда ватку, пропитанную духами, вы будете хорошо пахнуть весь день