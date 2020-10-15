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20+ вещей из прошлого, которые здорово бы пригодились нам сегодня

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Мы уже почти смирились с тем, что мобильные телефоны устаревают, едва успеваешь их купить. Усовершенствованные модели выходят раз в полгода. То же самое с компьютерами, умными часами. Но были времена, когда вещи делались на века и даже сейчас еще могут отлично послужить своим хозяевам.

Мы в AdMe.ru не собираемся предлагать заменять калькулятор счетами, а просто хотим напомнить о полезных приспособлениях, которые считаем незаслуженно забытыми в наше время.

Вязальная машина, которая вот уже несколько десятков лет помогает хозяйкам быстро справляться с задачей

© EhKay3 / youtube

Старый стакан, в котором подавали морепродукты. В нем есть специальное отделение для льда, чтобы деликатес оставался свежим

© bespokewoke / reddit

Масленка конца XIX века. Маленькие выступы сбоку предназначены для того, чтобы держать нож для масла

© thatwasallshewrote / reddit

Старая домашняя печка: отполировать до блеска и поставить на видном месте, чтобы все могли любоваться

© buttfuzzz / reddit

Плита в отличном рабочем состоянии, и это прекрасно

© dryerfresh / reddit

Если не хотите покупать дорогущие пластиковые мельницы с приправами, вот вам многоразовый аппарат из прошлого

© MacPeter93 / reddit

«Нашел эту старую коляску у себя на чердаке. Считаете, мне нужно ее реставрировать?»

© John4863 / reddit

Эта штука удерживала монетки не один десяток лет и по-прежнему отлично справляется с этой задачей

© kukaelectrica / reddit

«Такие вот интересные штуковины для рыбалки, времен СССР, обнаружили, разбирая вещи в гараже. Отличный туториал для рыбака»

© Akimishna / pikabu

«Открывашка для банок, которой в нашей семье пользуются с 1930 года, до сих пор работает отлично»

© YouWillHaveThat / reddit

Чайная сумочка

© thefinalfag / reddit

«Ставишь туда заварочный чайник целиком и он еще долго остается горячим. Особенно ими пользуются голландцы. Я один из них». © Malhotte / Reddit

Специальный чайничек для приготовления горячего шоколада, с ним осень не страшна

© kantarelkamaki / reddit

«Получил в подарок где-то в середине 80-х. До сих пор работает, а использую я его частенько»

© Mortimer452 / reddit

Зачем отжимать жидкость из домашнего сыра вручную, когда уже давно придуман такой станок

© Miketheleg / reddit

Грелка для кровати, в которую можно наливать горячую воду

© TeReese1006 / reddit

Такими до сих пор пользуется королева Елизавета. Эта штука может пригодиться, чтобы спрятать сумочку под столом

© evilwoman747 / reddit
  • Все, что нужно сделать, — закрепить квадратную часть на столе, а на v-образный конец повесить сумочку за ремешок. © pottedplant2002 / Reddit

Как часто вы пользовались специальной подставкой для снятия ботинок с ноги? А ведь, пожалуй, всем нам не хочется наклоняться, чтобы снять второй ботинок

© BaroquesCafe / reddit

Секретный ящик, который с легкостью затеряется на любой книжной полке

© vintiquers / reddit

«Многофункциональный прибор времен СССР для маникюра и массажа. Бритва работает, остальное не пробовал. У кого был такой?»

© Bairburguy / pikabu

Тысячелетняя японское приспособление для создания сложнейших узоров на ткани. Правда, чтобы им пользоваться, придется вот так подпилить ногти

© 9999monkeys / reddit

Пожалуй, чугунные сковородки никогда не выйдут из употребления

© Ho_Lee_Fuc / reddit

«Доделал стенд для моих старинных чугунных сковородок».

Раньше им открывали конверты, а теперь можно распаковывать посылки с AliExpress

© off.tee / pikabu

«Нашел в доме пациента — держатель туалетной бумаги, который еще и радио»

© Namatacka / reddit

«Мой винтажный генератор белого шума или звуков природы прямиком из 60-х. Включаю его каждую ночь с самого детства»

© SuperBreakfast / reddit

Плита 50-х годов с 4 конфорками, 2 духовками, рабочей поверхностью, термометром и таймером. Не во всех современных такое есть

© --Athena-- / reddit

Вещица, без которой не выходила в свет ни одна модница прошлого: если положить туда ватку, пропитанную духами, вы будете хорошо пахнуть весь день

© OstoValley / reddit

А у вас в хозяйстве есть вещи-долгожители? Что бы вы ни за какие коврижки не променяли на современные аналоги?

Фото на превью bespokewoke / reddit
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