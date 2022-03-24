20+ вещей из прошлого, которые настолько круты, что язык не повернется назвать их старьем

Считается, что 50–100 лет назад предметы интерьера и быта делали не только с расчетом на долговечность, но и изысканными, выделяющимися из толпы аналогов. И с этим сложно не согласиться, глядя на фотографии старинных вещей, которые публикуют пользователи сети. Вы только посмотрите на колыбельку, которой больше 120 лет, или на древний потолочный вентилятор, который легко вызовет восторг даже у зумеров.

Мы в AdMe.ru обожаем разглядывать винтажные вещи, ведь они помогают прочувствовать дух и настроение того времени. Особенно круто, если эти предметы до сих пор приносят пользу своим владельцам.

1. «Купил этот унитаз 1972 года выпуска»

Никогда не думала, что я захочу винтажный унитаз, но вот он. © Embarrassed-Hat7218 / Reddit

2. «Мне выпала честь восстановить эти редкие кресла Sella 1001, созданные в 1963 году дизайнером Джо Коломбо. Выглядят футуристично как для того времени, так и сегодня»

3. Cтарый лабораторный стол

4. «Сегодня в местном лесу с помощью металлоискателя нашел эти классные кольца. Они выглядят очень старыми. Кто-то может подсказать, когда они были сделаны?»

Это крестьянские кольца из стекла и металла. Люди тогда не могли позволить себе большего, но тоже хотели носить украшения. © Automatic-Sea-8597 / Reddit

5. Потолочный вентилятор 1920-х годов

6. «Винтажные очки от моей прабабушки»

7. «В этой колыбельке в 1890-е качали еще моего деда»

8. «Моя прабабушка была в этой цветочной короне на своей свадьбе в 1912 году. В следующие выходные я надену ее уже на свою свадьбу»

9. «Моя бабушка была коллекционером антиквариата. И только что мы выяснили, что одному из ее обеденных стульев 200 лет»

10. «Брошь из коллекции моей покойной мамы»

11. Радио начала 1960-х. Такие уже больше не делают

12. «Моя мама в прошлом году подарила мне на день рождения эту антикварную тарелку. Я почти ничего о ней не знаю. Есть какие-нибудь мысли, для чего она нужна?»

После небольшого поиска я выяснил, что это блюдо используется для подачи холодных морепродуктов. Хвост омара является ручкой, за которую можно эту тарелку носить. © CrotchWolf / Reddit

Ага, у моей бабушки было подобное блюдо. Обычно бабуля заполняла одну часть тарелки очищенными креветками, а другую — соусом. © FaeryLynne / Reddit

13. Винтажная бамбуковая этажерка

14. «Я искал такую складную лампу много лет. И нашел ее на гаражной распродаже, стоила она всего ничего»

15. Каминные часы, примерно 1910 год

16. «Сегодня днем наткнулся на 96-летний кабриолет „Бьюик“»

17. «Я восстановил эту лампу 1920-х годов. На абажуре — глаза актрисы немого кино Долорес Костелло»

18. «Винни Пух», 1926 год, 1-е издание, 1-й тираж

19. «Нашли это обалденное кресло выброшенным на улице»

20. Старинный чугунный аквариум, изготовленный в 1880-х годах

21. Им 32 года, и это все еще лучшие наушники, которые вообще только делали

22. Винтажный торшер на шесте

23. Винтажная компактная косметичка, которая также является музыкальной шкатулкой