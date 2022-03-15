20 хозяев, которые не готовы сидеть по уши в грязи и считают, что все можно отмыть и починить

Наверняка многие из нас махнули бы рукой на заросшие грязью места в доме, испачканные и потерявшие товарный вид вещи. Но только не герои нашей статьи. Они мужественно взялись за мойку, чистку и реставрацию и в результате доказали нам, что все новое — это тщательно отмытое старое.

Мы в AdMe.ru взяли на заметку кое-какие моменты и теперь обязательно попробуем вернуть к жизни всякие штуки, которые пылятся у нас дома. Ну или в крайнем случае хотя бы хорошенько отдраим кухонные плиты и душевые кабинки.

Немного усилий, и кукла-замарашка стала настоящей красоткой

«Вот что сделал щенок с моим ковром. Я даже забыла, какого цвета он был раньше»

Если отмыть хрустальную люстру, то дома станет гораздо светлее

Навес над окном: до и после

«Вот так мы готовимся к весне»

Вторая жизнь стола 1961 года выпуска

«Плитка была настолько грязной, что у меня получилось сделать из нее шахматную доску, просто отмыв некоторые квадратики»

«Убрал латексную краску с этой старинной статуэтки. Кажется, оно того стоило»

«Я купила латунный подсвечник и хорошенько его почистила»

«Я занимаюсь реставрацией сумок. Вот очередная винтажная вещица в формате „до и после“»

«Коллега отдал мне кроссовки бесплатно: он думал, что их уже не восстановить. А у меня получилось. Горжусь этой работой»

«Я отмыл ее водой с добавлением обычного дешевого уксуса»

«Извините за первое фото. Это душевой слив в доме, куда мы недавно переехали. Думаю, что его не чистили годами»

«Я тут решил почистить фильтры, которые стоят в кухонной вытяжке»

Вторая, не менее яркая, жизнь подвесок для хрустальной люстры

«Я отчистила ванну в доме моих родителей. Честно говоря, не знаю, когда они в последний раз ее мыли»

«Я даже не думал, что на шкафу столько пыли, пока не провел там пальцем»

«Я отчистил плиту, которая выглядела не особо симпатично»

Оконная маркиза до и после чистки

Ого, я сначала подумала, что это водоросли для суши. © 42K- / Reddit

Вы тоже сначала решили, что этот забор зеленый? А вот и нет!