20+ вещей и принципов, которые давно устарели, а мы все равно ими пользуемся

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Мир чрезвычайно быстро меняется, а те или иные вещи и нормы устаревают. Некоторые из них со скрежетом уходят в прошлое: людям непросто от них отвыкнуть. Пользователи сети назвали именно такие явления, которые еще далеко не для всех устарели, но постепенно исчезают из нашей жизни.