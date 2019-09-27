20+ вещей и принципов, которые давно устарели, а мы все равно ими пользуемся
Мир чрезвычайно быстро меняется, а те или иные вещи и нормы устаревают. Некоторые из них со скрежетом уходят в прошлое: людям непросто от них отвыкнуть. Пользователи сети назвали именно такие явления, которые еще далеко не для всех устарели, но постепенно исчезают из нашей жизни.
AdMe.ru выбрал самые популярные ответы и тоже надеется, что скоро все это станет пережитком.
- Никого не волнует, когда девушка в купальнике и бикини, но в трусиках и лифчике — верх неприличия. Не то чтобы у меня было желание бегать в этом перед кем-то, но понять смысл этого правила я не могу. © AllMineAreTaken
- Факсы. Больницы до сих пор используют их. Эта технология небезопасна, неудобна и легко заменима. © d00ber
- Традиционные формы наказания, например телесные. Более 50 лет исследований в области неврологии показали, что это неэффективно для воспитания детей. © belavidaa
- Множество учебников и расходных материалов, которые вынуждены носить школьники. Когда я ходил в школу, на наших картах были страны, исчезнувшие 10 лет назад. © Taumo
- Подписи. Помещение каракулей на лист бумаги стало неактуальным с появлением цифровых технологий. © icanteven
- Анкеты для отклика на вакансии: приходится заполнять бесконечное число одних и тех же вопросников. «Прикрепите резюме здесь. Спасибо. Теперь заполните эти поля той же информацией, что и в резюме, которое вы прикрепили». © PrettyNothing
- 8-часовой рабочий день. С появлением компьютеров мы стали намного более эффективны, и люди, сидящие на окладах в офисе, часто просто ничего не делают. Я могу выполнять свою работу быстрее, чем за 8 часов, но это будет выглядеть так, словно я нарочно бездельничаю. Кроме того, к этому времени прибавляются 2-часовые поездки на работу и домой. © unit2981
- Идея о том, что любой вид наготы или сексуальности в медиа — худшая вещь в мире. Почему фильмам, наполненным насилием, мы даем рейтинг PG-13, но если в нем кого-то покажут голым, то он сразу получит рейтинг R? © Ordolph
- Лампы накаливания. Светодиодные работают гораздо дольше и потребляют меньше электричества. © x96malicki
- Ожидание, что мужчина будет платить за девушку. Мы с подругой любим боулинг и по очереди оплачиваем использование дорожки. Недавно рассчитывалась она, и продавец удивленно спросил: «Почему ты платишь за него?» Мы долго смеялись. Оба работаем, детей нет, делим поровну арендную плату и налоги. © kinmotion
- Считается дурным тоном, когда девушка первая приглашает парня. Я был бы очень польщен, если бы она сама выразила заинтересованность во мне. Я не против спросить сам, но, черт возьми, если вы считаете меня привлекательным и интересным — просто скажите это! © corpsereviver_2
- Почему мужчины должны быть мужественными, а женщины — женственными? Если я хочу проявить эмоции, это не должно волновать никого, кроме меня. А моя 2-летняя дочь устроила чаепитие со своими «грузовиками-монстрами». Мне что, следует остановить ее? © CXDFlames
- Утверждения в стиле «не тратьте свою молодость». Почему-то любые развлечения после 40 лет рассматриваются как кризис среднего возраста, якобы жизнь должна быть серой и унылой. «С рюкзаком обойти Камбоджу в 19 лет? О, это отличный опыт! То же самое в 50? У тебя что, нет 5 детей и работы?» © Eddie_Hitler
- Мне 33, и я встречаюсь с женщиной 39 лет. Даже самые близкие друзья странно реагируют, когда речь заходит о ее возрасте. Если бы она была моложе меня на 6 лет, никто бы об этом не задумывался. © kamatacci
- Кольца с бриллиантами необходимы, чтобы обручиться. Эти маленькие камушки дорогие благодаря маркетингу, но не имеют реальной ценности. Однако ты будешь выглядеть как нищий, если не купишь его. © gaysaucemage
- Открытки. На день рождения, Рождество, юбилей — ненавижу любые. Вы получаете послание, сочиненное человеком, которого вы никогда не встретите, и подписанное вашим знакомым. Я бы предпочел получить письмо, звонок или встречу для поздравления. © ChrissiTea
- Ограничения скорости. Они были разработаны на основе среднего тормозного пути для автомобилей 50-х годов! © AstronautSpaceMan
«Оспорено».
- Постоянно спрашивать друг у друга: «Как дела?» Если на этот вопрос ответить что-то кроме «нормально» или «хорошо», то собеседника можно застать врасплох, ведь ему неинтересен ответ. © weeitsvi
- Некоторые виды работы в офисе. Я сижу 8 часов в душном кабинете, хотя могу выполнять то же самое даже из пустыни Сьерра, тратя на это всего пару дней в неделю. © SweetAnth0ny
- Голосовые сообщения. Сейчас не 1991 год, в котором поговорить по телефону можно было гораздо быстрее, чем послать сообщение. Почему нельзя просто отправить мне текст? © ApolloLEM
- Создатели лифтов в Америке пропускают 13-й этаж. Сначала идет 12-й, а потом сразу 14-й из-за какого-то отсталого суеверия! © MissBelly
- Никогда не брать последнее. Когда приносишь на работу коробку конфет, ее содержимое испаряется за минуты, но только не последняя конфета: она непременно пролежит там несколько дней. © jagua_haku
Что из этого вам тоже кажется устаревшим? Можете дополнить список?
Фото на превью AllMineAreTaken / reddit