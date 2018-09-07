20 вещей, дизайн которых настолько же эффектный, насколько и странный
Если вы ценитель прекрасного, то представленные в этом посте вещи вызовут у вас противоречивые чувства. С одной стороны, очевидно, что авторы этих шедевров дизайнерской мысли подошли к их созданию с душой, так как все они мастерски исполнены. Но, с другой стороны, само их существование говорит о том, что у некоторых дизайнеров фантазия чересчур буйная. Ведь иначе сложно придумать ногти-сигареты, шрекомобиль или нижнее белье для кошки.
AdMe.ru нашел 20 вещей, дизайн которых мы можем описать как эффектный и нелепый одновременно.
Сапоги превращаются... в элегантные джинсовые штанины
Носить такой маникюр? Бррр!
Едешь себе такой по шоссе, и тут тебя обгоняет это...
Надувная горка в виде тонущего «Титаника»
Шрекомобиль
А на первый взгляд и не скажешь, что это сумка
И как такое могло прийти кому-то в голову?
«Фольксваген-жук», велосипедная версия
Это не просто фигурка в виде женских ног, а полноценный телефон
Зачем носить ключи в сумочке, когда можно приклеить их к ногтям?
Это самая длинная бирка, которую мы когда-либо видели
Не дом, а какой-то сюрреализм
Кто-то решил, что будет круто сделать прицеп из самолета
У нас смешанные чувства: выглядит странно и красиво одновременно
Ракоцикл
Хорошо, что мода на такую обувь осталась в далеком прошлом
Мало того что это выглядит нелепо, так еще и представьте, каково отмывать эту кухню от жира
Неужели в этом доме самым удачным местом для расположения туалета оказалась лестница?
Чехол для запаски, сделанный с любовью. От бабушки
Судя по морде этой кошки, она не очень довольна своим нижним бельем
Фото на превью banana__phone / reddit, luke_in_the_sky / reddit