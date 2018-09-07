20 вещей, дизайн которых настолько же эффектный, насколько и странный

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Если вы ценитель прекрасного, то представленные в этом посте вещи вызовут у вас противоречивые чувства. С одной стороны, очевидно, что авторы этих шедевров дизайнерской мысли подошли к их созданию с душой, так как все они мастерски исполнены. Но, с другой стороны, само их существование говорит о том, что у некоторых дизайнеров фантазия чересчур буйная. Ведь иначе сложно придумать ногти-сигареты, шрекомобиль или нижнее белье для кошки.

AdMe.ru нашел 20 вещей, дизайн которых мы можем описать как эффектный и нелепый одновременно.

Сапоги превращаются... в элегантные джинсовые штанины

Носить такой маникюр? Бррр!

Едешь себе такой по шоссе, и тут тебя обгоняет это...

Надувная горка в виде тонущего «Титаника»

Шрекомобиль

А на первый взгляд и не скажешь, что это сумка

И как такое могло прийти кому-то в голову?

«Фольксваген-жук», велосипедная версия

Это не просто фигурка в виде женских ног, а полноценный телефон

Зачем носить ключи в сумочке, когда можно приклеить их к ногтям?

Это самая длинная бирка, которую мы когда-либо видели

Не дом, а какой-то сюрреализм

Кто-то решил, что будет круто сделать прицеп из самолета

У нас смешанные чувства: выглядит странно и красиво одновременно

Ракоцикл

Хорошо, что мода на такую обувь осталась в далеком прошлом

Мало того что это выглядит нелепо, так еще и представьте, каково отмывать эту кухню от жира

Неужели в этом доме самым удачным местом для расположения туалета оказалась лестница?

Чехол для запаски, сделанный с любовью. От бабушки