20+ усердных людей, которые смыли толстый слой грязи и нашли настоящие сокровища

Пожалуй, мало кто назовет уборку одним из своих любимых занятий. Однако рано или поздно наступает тот час, когда приходится собрать волю в кулак, взяться за тряпку и губку и навести чистоту. Иногда результаты такого труда настолько поразительны, что диву даешься, какая красота скрывается под слоем пыли, жира и грязи.

Мы в AdMe.ru любим наблюдать за преображением вещей, поэтому отыскали в сети фотографии пользователей, которые достигли мастерства в очистке всего, что под руку попадется. А в конце вас ждет бонус о том, что даже в уборке главное — не переусердствовать.

«Убирала на кухне свекрови 30 часов, заодно и раковину почистила. Теперь все выглядит намного лучше!»

«Удивительно, что зубная паста и старая зубная щетка могут сделать с вашей обувью!»

«Я носила сережки годами и ни разу их не чистила. Вот фото до и после»

«Мои соседи выкинули эту кастрюлю в мусор, а я подобрала и отмыла ее»

«Сначала я использовала немного уксуса, чтобы удалить ржавчину, затем поработала металлической мочалкой, дважды натерла маслом и поставила в духовку».

«Это бабушкин кружевной халат 1920-х годов. Он был таким грязным, что сначала я брезговала к нему прикасаться. Но я его отстирала, и теперь он такой красивый!»

«Я очистил от грязи 90-летнюю сковородку»

«Вот что я сделал благодаря моей первой мойке высокого давления!»

«Варочную панель не чистили 2 года. Мне потребовалось 2 часа времени и очень много сил, чтобы удалить засохшие слои»

«В кафе, где я работаю, профессионально почистили ковры»

«Мне отдали этот подержанный чайник. Я почистил его и удалил накипь уксусом. Как новенький!»

«Кто-то выбросил детский игровой домик, а мы подобрали и отмыли его»

«Этим туфлям уже более 10 лет. Недавно я попал в них под ливень. Моя девушка считала, что их нельзя спасти и нужно просто выбросить. Я был уверен, что справлюсь»

«Очистил и обновил форму для печенья в виде звездочек»

«Вот что будет, если отмыть старую скамейку мойкой высокого давления»

«Я отмыл сковородку Wagner 1891 года»

«На моих любимых декоративных подушках были катышки. Прошлась по ним дешевой бритвой, и мне очень понравился результат!»

«Купил старый чайник Le Creuset за ₽ 370 и очистил его с помощью соды»

«Эту стену заднего дворика нашего дома не чистили около 40 лет»

«Эту кастрюлю не чистили годами, пока я не взялся за дело»

«Я потерял дар речи. Я искренне считал, что наши внутренние дворики и дорожки выложены коричневыми плитами»

«Купил в интернете старые кожаные ботинки за $ 23. Они были грязными и внутри, и снаружи. Я почистил их, обработал смазкой, а потом носил всю зиму»

«Сегодня я провел 7 чудесных часов, отмывая с шампунем свои ковры»

«Впервые попробовал что-то отмыть. Сковорода до и после»

«Купил гитару New Yorker 1951 года всего за $ 5. Продавец посчитал ее слишком грязной и сломанной и отдал за бесценок. А я просто почистил ее. Красота!»

«Впервые использовал мойку с сильным напором, и я влюблен в результат»

«Сестра подарила мне чугунную форму для запекания. Она была немного ржавой. Я очистила ее, обновила и испекла печенье. Мои дети слопали его за считанные минуты»

Бонус: в очистке вещей главное — не переусердствовать

«В середине 90-х приехала ко мне мама в гости. В первый же день я нашла отдраенную до серебристого блеска тефлоновую сковороду. У меня чуть инфаркт не случился, спрашиваю, зачем она это сделала.„Так черная внутри, — отвечает мама. — Разве можно так запускать посуду!“ Хорошо, что она нашла только одну сковороду, а не весь набор! Так и не знали, смеяться нам или плакать! Что интересно, тефлоновая сковорода без тефлона тоже прекрасно жарила. Сейчас так не делают». © Габриела Рыбченко / Facebook