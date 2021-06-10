20+ уморительных высказываний от врачей, после которых моментально забываешь, где и что у тебя болело

Многие врачи имеют отличное чувство юмора. К таким специалистам совсем не страшно приходить, а главное — уходишь от них в хорошем настроении. Именно о таких медицинских работниках и поведали пользователи твиттера.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо этого треда и решили сделать так, чтобы о нем узнало как можно больше людей.

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