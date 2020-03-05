20+ уморительных перлов, которые дети выдали с самым серьезным видом
Маленькие дети в силу своей непосредственности говорят все, что думают. И тем самым нередко вызывают у окружающих людей безудержный смех, искреннее недоумение и вводят их в легкий ступор. Такие случаи просто невозможно забыть.
Читатели AdMe.ru снова вспомнили, какие детские высказывания всегда будут вызывать у них улыбку на лице.
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Какие фразы детей вы тоже никогда не забудете?
Фото на превью Ульяна / adme