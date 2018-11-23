20 уморительных фото животных, после которых вы надолго забудете об осенней хандре

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Есть всего несколько способов справиться с осенней хандрой: гулять на свежем воздухе под солнечными лучами (но может быть пасмурная погода), пить чай или кофе со сладостями (но от сладкого набирают вес) или рассматривать уморительные картинки с животными. А поскольку созерцание умилительных мордочек вызывает повышение работоспособности, вы можете с чистой совестью посвятить этому приятному занятию несколько минут.

Мы в AdMe.ru не упускаем возможности полистать фотки симпатичных котиков повысить продуктивность работы. И готовы в очередной раз показать вам подборку усатых, полосатых и крылатых.

Кто не котенок? Я не котенок?!

«Когда мы принесли котенка домой, то решили, что не позволим ему лежать в постели. Котенок победил»

«Мой брат показывает нам каждую картинку корги, увиденную на Reddit. Сегодня мой папа удивляет его новым щенком!»

Адаптация в новой семье — это всегда непросто

Но искренняя улыбка действует ободряюще

Немного мышиной милоты

Отважный последователь Беара Гриллса

Как, уже утро?!

И снова котики, обнимашки и сон. Идеальная картина

— О чем думаешь?

— Кажется, пора переложить кости в более надежную яму.

«Я всегда возвращаюсь домой после работы в 17:30. Мой муж прислал фото ее морды в 18:00, когда я не пришла домой, задержавшись на конференции»

Зато когда хозяин вернулся

«Он постоянно думает, что дверь закрыта. Нам приходится притворяться, что открываем ее, чтобы пес мог войти»

«Вчера вечером я ехал на концерт, когда что-то пробежало перед моей машиной. Нужно ли говорить, что концерт я пропустил, зато теперь у меня есть собака»

А этого пса забрали из приюта. И он снова верит людям

Первая клубника

Эй, ты какой породы? Ты на протеиновых добавках так вырос?

Мсье, я не ел 10 дней

И среди крабов есть свои бесстрашные герои

Так о чем мы говорили?