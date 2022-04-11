20+ умельцев создали уникальные украшения, перед которыми меркнут и фамильные ценности

Разница между украшениями ручной работы и изделиями массового производства такая же, как между шедеврами искусной портнихи и платьями из магазина. Нестандартный дизайн делает вещи не только уникальными, но и запоминающимися. В конце концов, золотые побрякушки есть у каждой, а вот кольцо из стали и дерева или сережки с натуральными грибами — не у всех.

Мы в AdMe.ru обожаем рассматривать любые украшения. Но к тем, что сделаны своими руками, питаем особую слабость.

«Сделала серьги из настоящих грибов и эпоксидной смолы»

Кольцо, посвященное факультету «Когтевран». Оно светится в темноте

«Превратил кусок метеоритного железа в кольцо»

«Нашел на пляже гальку, огранил ее и сделал кулон в подарок маме»

Спорим, твоя мама на седьмом небе от счастья. © ТРА1981 / Reddit

«Сделал кольцо из дамасской стали и кленового капа (нароста на дереве с редким узором древесины. — Прим. AdMe.ru)»

Вот это действительно изящное сочетание металла и дерева. Я всегда задавался вопросом, как что-то подобное будет выглядеть. © -Faoladh- / Reddit

«Сделал кольцо из медали в ацтекском стиле. Может, и не идеально, но я впервые работал с серебром 999-й пробы»

«Нашла в лесу лишайник и превратила его в подвеску из эпоксидной смолы и бисера»

Невероятно! Похоже на глаз сказочной ящерицы. © hotleafliquid / Reddit

Кулон в виде енота. Сделан из древесины падука и отполирован тиковым маслом

Природа демонстрирует, насколько она прекрасна. Моховой агат в серебре

«Нарисовала эскиз и сделала подвеску в виде совы, украшенную авантюриновым стеклом, на цепочке из плетеной пряжи»

«Мне нравится монстера, поэтому неудивительно, что я сделала себе такие серьги»

«Появилась идея совместить вязание крючком и изготовление украшений»

«Мама научила меня бисероплетению. Да, я был маменькиным сынком. Вчера вечером решил взять иглу и не смог остановиться»

«Стружка из токарного станка такая красивая, что я сделал из нее серьги»

«Сделал кольцо на 10-летний юбилей совместной жизни. Мы не планировали жениться, но я всегда говорил, что если бы решились, то принес бы ей кольцо с динозавром»

«Коллекционирую старинные монеты, но не люблю, когда они просто пылятся в темноте, поэтому из одной из самых старых смастерила кольцо»

Кулон с вышитым вручную пионом

«Давно хотел попробовать огранку в старинном флорентийском стиле»

«Сделала для себя колье из оленьего рога с кристаллом цитрина в серебре»

«Сегодня доделала эту малютку»

Нежная и романтичная заколка с суккулентами из полимерной глины

Это великолепно! Эх, если бы у меня были густые волосы, которые позволили бы мне носить нечто подобное. © OakCariad / Reddit

«Броши с миниатюрными портретами, нарисованными мной вручную»

Серьги из них тоже вышли бы крутыми. © frecklepair / Reddit