20 умельцев, которые знают, как добавить перчинку в скучный интерьер

Профессиональный дизайнер — это, конечно, хорошо, но самоучка, у которого руки растут из правильного места, — еще лучше. Такие люди могут с легкостью придумать, как обустроить собственное жилье без помощи специалистов, и с блеском воплотить все идеи в жизнь.

Хотите узнать как? Тогда скорее листайте нашу подборку, которая уже вдохновила и нас в AdMe.ru попробовать создать уникальные вещицы для интерьера.

«Я сделал бонсай, который не смогу погубить»

«Моя жена круто раскрасила комод»

«Из старых материнских плат я сделал карту мира»

«Мне нужно было куда-то поставить цветок, так что я сплела для него такое кашпо»

«Моя мама тяжело переживает развод с папой. С тех пор как он переехал, она стала покупать домой вещи, которые он считал безвкусными и бесполезными»

«Сегодня я заметила на ее пороге коврик с надписью „Ура! Ты здесь“ и поняла, что мама старается оставаться позитивной».

«Когда ты не можешь позволить себе оригинал и приходится самому создавать картину Бэнкси»

«Мы с женой сделали такие пуфики. Она вязала обивку, а я занимался деревянным основанием»

«Собрал комод в стиле Гарри Поттера для комнаты нашего первенца»

«Моя мама не хотела выбрасывать кроватку, в которой укачивала всех своих детей и внуков»

«Поэтому я сделал из нее такую картину с именами и датами рождения всех малышей, которые спали в этой кроватке. Надеюсь, ей понравится».

«Сделал новую обивку кресла из старых джинсов»

Звучит до ужаса безвкусно, но получилось великолепно! © Pyrokitty_X / reddit

«Мы только переехали в новый дом и пока не успели купить всякие уникальные вещицы. Поэтому воодушевились и обклеили обоями дешевый шкаф из „Икеи“»

«Сделал зеленую лампу в форме тюльпана своими руками»

«Моей маме 83 года, и раньше она занималась обивкой мебели, а теперь смотреть не может на то, как остатки ткани валяются без дела. Поэтому она сделала таких лам»

«Моя 3-летняя дочь переживала, что Санта не сможет доставить подарки, потому что у нас нет камина»

«Мы с ней потратили несколько недель на его „строительство“, чтобы она перестала волноваться. Я в восторге от того, что из этого вышло».

«На день рождения ребенка нам надарили кучу открыток, а мы сделали из них картину в детскую»

«У моего растения появился друг-ленивец. Что думаете?»

«А вам нравится верхушка нашей елки?»

«Мне подарили кучу старых поломанных скрипок, и я наконец нашла им применение»

«Выложилась на полную»

«Вы только посмотрите, какой большой я сделала ковер»