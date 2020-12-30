20 умельцев, которые знают, как добавить перчинку в скучный интерьер
Профессиональный дизайнер — это, конечно, хорошо, но самоучка, у которого руки растут из правильного места, — еще лучше. Такие люди могут с легкостью придумать, как обустроить собственное жилье без помощи специалистов, и с блеском воплотить все идеи в жизнь.
Хотите узнать как? Тогда скорее листайте нашу подборку, которая уже вдохновила и нас в AdMe.ru попробовать создать уникальные вещицы для интерьера.
«Я сделал бонсай, который не смогу погубить»
«Моя жена круто раскрасила комод»
«Из старых материнских плат я сделал карту мира»
«Мне нужно было куда-то поставить цветок, так что я сплела для него такое кашпо»
«Моя мама тяжело переживает развод с папой. С тех пор как он переехал, она стала покупать домой вещи, которые он считал безвкусными и бесполезными»
«Сегодня я заметила на ее пороге коврик с надписью „Ура! Ты здесь“ и поняла, что мама старается оставаться позитивной».
«Когда ты не можешь позволить себе оригинал и приходится самому создавать картину Бэнкси»
«Мы с женой сделали такие пуфики. Она вязала обивку, а я занимался деревянным основанием»
«Собрал комод в стиле Гарри Поттера для комнаты нашего первенца»
«Моя мама не хотела выбрасывать кроватку, в которой укачивала всех своих детей и внуков»
«Поэтому я сделал из нее такую картину с именами и датами рождения всех малышей, которые спали в этой кроватке. Надеюсь, ей понравится».
«Сделал новую обивку кресла из старых джинсов»
- Звучит до ужаса безвкусно, но получилось великолепно! © Pyrokitty_X / reddit
«Мы только переехали в новый дом и пока не успели купить всякие уникальные вещицы. Поэтому воодушевились и обклеили обоями дешевый шкаф из „Икеи“»
«Сделал зеленую лампу в форме тюльпана своими руками»
«Моей маме 83 года, и раньше она занималась обивкой мебели, а теперь смотреть не может на то, как остатки ткани валяются без дела. Поэтому она сделала таких лам»
«Моя 3-летняя дочь переживала, что Санта не сможет доставить подарки, потому что у нас нет камина»
«Мы с ней потратили несколько недель на его „строительство“, чтобы она перестала волноваться. Я в восторге от того, что из этого вышло».
«На день рождения ребенка нам надарили кучу открыток, а мы сделали из них картину в детскую»
«У моего растения появился друг-ленивец. Что думаете?»
«А вам нравится верхушка нашей елки?»
«Мне подарили кучу старых поломанных скрипок, и я наконец нашла им применение»
«Выложилась на полную»
«Вы только посмотрите, какой большой я сделала ковер»
А вы уже пробовали создавать что-то для своего дома?