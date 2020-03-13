20 ухищрений, на которые идут хозяева котов, чтобы порадовать своего пушистого друга

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В мире больше 373 млн домашних котов. Каждый, кто завел себе питомца, наверняка хотя бы раз находил способ сделать ему приятное: покупал или мастерил красивый домик; шил, вязал или приобретал особенную игрушку. Герои нашей подборки поделились историями о своих любимцах, и каждый кошатник может примерить эти случаи на себя.

AdMe.ru рад за каждого кота, у которого есть заботливый хозяин. Мы уверены, что и у наших читателей найдутся крутые истории. Особенно такие любопытные, как бонус в конце статьи.

«Кажется, я достигла той вершины, которую не смогу превзойти. Купила это, чтобы мои малышки отдыхали так, как они того заслуживают»

«Чувствовал себя плохо, потому что мой кот не мог видеть нашу лужайку перед домом. Так что мы вместе сделали для него окошко в матовой пленке на стекле»

«Пока кошка была маленькой, она плакала, если мерзла. Только когда я надевала на нее самодельную одежду из носка, она мурлыкала и засыпала»

«Приготовила своему коту праздничный ужин»

«Купила ему спиннер, и он в восторге»

«Нормальные люди: сидят на стуле в удобном положении, садятся на него полностью. Я: по привычке оставляю место для кота»

«Впервые за 14 лет я вижу, как она пользуется тем, что я для нее купила»

«Бабуля связала для кота домик, потому что тот любит спать в разных коробках и сумках»

«Купила для нее шапку, пока была в Токио»

«Ростки пшеницы для моего кота, который ничто не любит так же сильно, как жевать растения. Надеюсь, он оценит»

«Cделала крепость для своих питомцев»

«Купила, чтобы ей было куда плюхнуться на балконе»

«Он спит только на постели, которую я мастерю из своих вещей поверх обычной кровати»

«Взял себе за правило начинать утро с зарядки. Нет, не со своей, конечно, а с зарядки для кота»

«Мой мальчик улыбается, потому что сегодня я принесла резинки для волос — его любимую игрушку»

«Приобрел для своего сыночка, Салема, свитер»

«Я взяла эту девочку у друга в сентябре, а в октябре купила ей кошачью башню. В феврале она наконец стала сидеть там в корзине»

«Оставляю немного высокой травы во дворе, чтобы мои кошки могли прятаться там»

«Я так люблю свою домашнюю „пантеру“, что купил 2-метровое кошачье дерево. Теперь нужно найти место, куда его приткнуть»

«Я связала кое-что для нее, и ей нравится»

Бонус: при желании кот сам получит все, чего хочет, без инициативы хозяина

«Моя кошка очень умна. Если она голодна, то заходит в комнату, анализирует прошлое поведение каждого из присутствующих и уделяет внимание строго тому, кто накормит ее быстрее всех».