20+ удачных свадебных кадров, которые достойны того, чтобы вы их увидели

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Многие уверены в том, что белое платье невесты символизирует чистоту и невинность. На самом же деле в XVIII веке, когда зародилась эта традиция, в таком платье могла появиться только богатая невеста, она словно транслировала миру: «Я могу себе позволить нарядиться в белоснежное». Сегодня приобрести себе нарядное платье может каждая, да и пышностью бракосочетания никого не удивишь. Ведь неважно, какая была церемония — пир на весь мир или скромный праздник дома, главное, чтобы царила душевная атмосфера.

Мы в AdMe.ru уверены, что любая нестандартная ситуация на свадьбе повышает вероятность того, что кроме воспоминаний у вас останутся и отличные кадры.

Свадьба под извержением вулкана

«Мы решили нарушить традицию на нашей свадьбе»

Русская свадебная процессия

Бракосочетание с огоньком

«Я женился на любви всей своей жизни, а моя сестра упала в обморок прямо во время церемонии»

«Олень заглянул на фотосессию, но мы решили, что так даже лучше»

«Торнадо сорвал церемонию на открытом воздухе, но по крайней мере мой брат сделал эту фотографию»

«Наша свадьба проходила в садовом питомнике. На мероприятии появился неожиданный маленький гость»

«Моя жена в нашу брачную ночь»

«Мощная солнечная буря сделала наши свадебные фото эпичными»

Жених спасает тонущего мальчика во время свадебной фотосессии

«Я впервые увидел жену в свадебном платье»

«Весь день шел сильный дождь, но мы получили потрясающие фотографии»

«Будущая жена рубится в приставку с моими шаферами за 5 минут до свадебной церемонии»

«Жена хотела, чтобы на свадебной церемонии чувствовался „дух Аляски“. Кажется, получилось»

«Буря молний во время нашей брачной ночи»

«Получила наши свадебные фотографии и могу с уверенностью сказать, что выступления показались мне довольно забавными!»

«Всегда есть 3 человека, которые испортят фото. Свадьба моя, сын мой, жена моя, кот не мой»

Удивительная свадебная фотография, сделанная во время шторма

«Стрекоза решила сфотографироваться с моей женой вскоре после нашей свадебной церемонии. Она просидела на ее руке почти час»

«Мы поженились в зоопарке, и у этого медведя была интересная реакция»

«Будущая жена просила сфотографировать мою реакцию, когда она пойдет к алтарю. Она поскользнулась и упала»

«Мне было грустно от мысли о том, что большинство женщин надевают свои свадебные платья только раз, поэтому я попросила всех женщин-гостей снова нарядиться в них на нашу нетрадиционную церемонию»

Расскажите, как прошла ваша свадьба? Остались яркие фотографии?