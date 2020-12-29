20 удачных находок, которые стали изюминками интерьера

Иногда, чтобы интерьер выглядел законченным, не хватает всего одной детали. Правда, эта деталь может очень дорого стоить. Но герои нашей подборки решили проблему легко: все, что было необходимо, купили на распродаже или и вовсе сделали сами.

Мы в AdMe.ru внимательно рассмотрели фотографии некоторых интерьеров и находок, и пришли к выводу, что самое главное — желание сделать свой дом уютным и любимым. А возможность найдется обязательно.

«Я всегда ходил по распродажам, и вот моя лучшая находка — торшер из тика за $ 10. Продается онлайн за $ 1 500–1 800»

«В новой квартире есть ящик, который огибает раковину»

«От нечего делать покрасила внутреннюю часть полок. И, скажу я вам, на этом фоне моя коллекция не очень уж дорогой посуды выглядит намного круче»

«Вообще-то этот диван стоит более $ 4 000, но я получила его за $ 175!»

«Урвала лампу за 8 баксов и просто отчистила. Я счастлива!»

«Идеальное кресло для моей квартиры. Студенческая скидка — и всего-то $ 12!»

«Сделал столешницу для домашней прачечной»

«Смастерил короб для радиатора, врезал туда розетку и беспроводное зарядное устройство. Дерево взял такое же, какое использовал для изготовления журнального столика. Получилось здорово!»

«У меня весь дом — сплошная находка»

«Нашла на распродаже в эти выходные тканое панно 1970-х в идеальном состоянии»

«Купил за $ 40, потратил вечность на шлифовку. А потом покрасил, добавил необычные ручки — и вот!»

«Достала на распродаже всего за $ 60. Это одна из моих любимых вещей в доме!»

«Лучшая находка последнего времени. Этот енот в новогодней рамке идеально вписывается в мою коллекцию и привносит атмосферу праздника»

«Я как будто закупилась в Williams Sonoma, но это просто Goodwill! Серьезно, я не могла потратить $ 30 лучше»

«Находка века! Вот это все за $ 235»

«Йо-хо-хо! Нашел сундук, в котором буду хранить игры и другую добычу. Купил за двадцатку, а ему лет 150»

«Купила потрясающие стол и стулья для кухни»

«Эта волшебная люстра из местного комиссионного магазина обошлась мне очень дешево. Тут почти все, кроме моего одеяла, из комиссионок»

«За последнее время потратила очень много времени на подбор декора на распродажах и получила от этого настоящее удовольствие»