20 учеников, которые изо всех сил старались быть лучшими, но что-то пошло не так
Ученики и студенты — особенные люди. Кажется, они могут найти решение в самой нестандартной ситуации и с легкостью выйти из затруднительного положения.
AdMe.ru собрал неоспоримые доказательства того, что учащиеся прикладывают максимум усилий для достижения своей цели — заработать наивысшую оценку.
Этот мальчик далеко пойдет.
Жизненно.
Осенью всех выворачивает...
Л — логика.
И — интрига.
Честный ответ.
Когда не слабо.
Маленький реалист.
В любой непонятной ситуации плачь.
Это же очевидно!
Зря вы спросили.
Бедный Яшка.
«А вдруг не заметят».
Первый урок после каникул.
Есенин растет.
Именно так.
Шах и мат.
По крайней мере, у него есть приоритеты.
Обязательно спалишься, если ты студент из Китая, который не умеет пользоваться гуглом.
Еще в детстве все понял.
Одна из причин, по которой студенты бросают учиться.
Фото на превью imgur