20 учеников, которые изо всех сил старались быть лучшими, но что-то пошло не так

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Ученики и студенты — особенные люди. Кажется, они могут найти решение в самой нестандартной ситуации и с легкостью выйти из затруднительного положения.

AdMe.ru собрал неоспоримые доказательства того, что учащиеся прикладывают максимум усилий для достижения своей цели — заработать наивысшую оценку.