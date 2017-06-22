20 учеников, которые изо всех сил старались быть лучшими, но что-то пошло не так

Ученики и студенты — особенные люди. Кажется, они могут найти решение в самой нестандартной ситуации и с легкостью выйти из затруднительного положения.

AdMe.ru собрал неоспоримые доказательства того, что учащиеся прикладывают максимум усилий для достижения своей цели — заработать наивысшую оценку.

Этот мальчик далеко пойдет.

Жизненно.

Осенью всех выворачивает...

Л — логика.

И — интрига.

Честный ответ.

Когда не слабо.

Маленький реалист.

В любой непонятной ситуации плачь.

Это же очевидно!

Зря вы спросили.

Бедный Яшка.

«А вдруг не заметят».

Первый урок после каникул.

Есенин растет.

Именно так.

Шах и мат.

По крайней мере, у него есть приоритеты.

Обязательно спалишься, если ты студент из Китая, который не умеет пользоваться гуглом.

Еще в детстве все понял.

Одна из причин, по которой студенты бросают учиться.

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