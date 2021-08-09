20 убеждений старшего поколения, которые давно неактуальны, но их так упорно повторяют, что от этого уже тошно

Всем нам когда-то приходилось выслушивать советы от старшего поколения, даже если мы не просили давать нам какие-либо наставления. Порой некоторые из них настолько нелепы, что диву даешься, как это вообще могло прийти в голову. Но не стоит забывать, что наши родители хотят нам только добра, ну а советы они дают только лишь для того, чтобы хоть как-то облегчить жизнь своему ребенку.