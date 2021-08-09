20 убеждений старшего поколения, которые давно неактуальны, но их так упорно повторяют, что от этого уже тошно
Всем нам когда-то приходилось выслушивать советы от старшего поколения, даже если мы не просили давать нам какие-либо наставления. Порой некоторые из них настолько нелепы, что диву даешься, как это вообще могло прийти в голову. Но не стоит забывать, что наши родители хотят нам только добра, ну а советы они дают только лишь для того, чтобы хоть как-то облегчить жизнь своему ребенку.
Мы в AdMe.ru заприметили тред, в котором миллениалы решили опубликовать все самые неактуальные высказывания, которые им когда-либо говорили бумеры.
- «Для того чтобы найти работу, ты сначала должна хотя бы выйти на улицу. Ты не можешь проводить весь день в компьютере в поисках вакансии». © Megmca / Reddit
- «Тебе следует начинать рожать детей, пока не поздно». Извините, но мне 26. © Punkeroo / Reddit
- Когда-то мама дала мне совет: «Просто найди работу. Есть куча мест, куда требуются сотрудники». Теперь она сама понимает «пользу» этого совета, так как сегодня все дни напролет проводит в поисках работы и не получает ни единого отклика. © bluepandadog / Reddit
- «Следуй за своей мечтой». Но мечты меня не кормят... © JesusGrabThePin / Reddit
- «Детям нужна любовь, а не деньги». Прости, мама, но внуков не будет, пока я не устроюсь на работу с приличной зарплатой. © NotReallyMaeWest / Reddit
- Моя бабушка едва попадает в категорию беби-бумеров, однако она периодически давала мне всевозможные ужасные советы. Например, такой: «Если ты не похудеешь, тебя никто никогда не полюбит». © AlwaysDisposable / Reddit
- «Если мальчик издевается над тобой, значит, ты ему нравишься». Нет... Просто нет. © gwenstefannypack / Reddit
- «Просто купи дом». Такой совет мне дали, когда я пожаловался на нехватку приличных квартир. © TheTriMara / Reddit
- «Если ты хочешь, чтобы мужчина женился на тебе, ты должна пообещать ему взять его фамилию». Нет, спасибо, мама. Я замужем, фамилию не меняла, у меня все в порядке. © unknown author / Reddit
- «Тебе не нужен интернет для того, чтобы назначить свидание». © mistresshippo / Reddit
- Босс недавно сказал мне, что мое поколение считает, будто нам все должны, и начал цитировать разные статьи о том, что мы считаем себя особенными и не заслуживающими критики. Это происходило в то время, когда я убирал мертвую крысу из дверного проема. © Fatherchristmassdad / Reddit
- «Зачем тебе колледж, если ты можешь просто выйти замуж? Тебе это не нужно, когда ты рожаешь детей или убираешься в доме». А я не люблю детей. © Cowrain / Reddit
- «Иди в аспирантуру. Потом тебе будет легко найти отличную работу». © jksbooth / Reddit
- «Иди в армию для того, чтобы стать настоящим мужчиной». © xavierdc / Reddit
- Сразу после окончания колледжа я был безработным почти 2 года. Подавал заявки куда только можно, но либо не получал обратной связи, либо приходил на собеседование, и мне отказывали. Родители и другие родственники постоянно твердили, что достаточно просто выйти на улицу и быть настойчивым. Этот совет меня до чертиков разозлил. © unknown author / Reddit
- Похлопывание по спине, затем комментарий: «Ты поймешь, когда станешь старше». А еще этот снисходительный блеск в их глазах, полных осуждения и апатии. © Beauregard_q_kazoo / Reddit
- «Ты не заслуживаешь того, чтобы работать в McDonald’s. Найди себе достойную работу». С последующим: «Ты думаешь, что слишком хорош для McDonald’s? Повзрослей и перестань думать о том, что тебе все должны». © Cursethewind / Reddit
- «Просто иди учиться в колледж, даже если не знаешь, чем хочешь заниматься». © unknown author / Reddit
- «Тебе просто нужно работать немного усерднее». Это мне сказали, когда я уже вкалывал по 52 часа в неделю. © purrslikeawalrus / Reddit
- «Ты никогда не найдешь в интернете полезную информацию». Мне кажется, что это лучший и одновременно самый худший совет, который я получал. © SoMuchF0rSubtlety / Reddit
А какие самые нелепые советы вы слышали от представителей старшего поколения?
Фото на превью gwenstefannypack / Reddit
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