20+ творений природы, от которых мурашки по коже устроят марш-бросок

Бывает так, что с возрастом способность испытывать широкую гамму чувств по поводу любой мелочи понемногу исчезает. И если музыка, кино, книги и многое другое уже не вызывает особого ажиотажа, то природа может заставить вас улыбнуться или внутренне запищать от красоты, даже если вам 90 лет.

Мы в AdMe.ru уверены, что природные явления — один из мощных источников крутых эмоций. Даже, если это просто необычный цветок или камень. И фото из нашей подборки вполне могут быть доказательством этому.

«Купила несколько суккулентов в мае, но не была готова к тому, что один из них будет цвести вот так»

Рассвет на высоте 5 100 метров

«Я нашел камень в форме равностороннего треугольника»



«Моя мама нашла клубнику в форме сердца, а я — клубнику в стиле абстракционизма. Видимо, теперь наша фишка — уникальная клубника»

«У моей собаки вот такая черно-белая морда»

«Очень крутое облако, которое я видел в Мексике»

«Вот такие разноцветные яйца снесли куры моего друга»

«А мне встретился этот величественный золотой буйвол»

«Я успел заснять этот безумный удар молнии!»

Только не говори, что ты для этого вывел из себя Тора. © Guru_of_arts / Reddit

«А я заснял шторм на рассвете»

«Наткнулся на дерево, у которого половины совершенно разные»

Сосна выросла вокруг пальмы

Рогатый паук

Призрачный олень, который патрулирует нашу часть леса

«Моя мама разрезала арбуз и была удивлена, увидев сердце!»

«Я поднял свою пластиковую бочку и обнаружил, что под ней в полной темноте рос „тещин язык“ с нулевым процентом хлорофилла»

«Мне попался этот красочный листочек»

«Ядовитая лягушка, которую я заснял в Перу»

Морская свечка в порту Бельгии

«Очень гибкая пальма во дворе моего соседа»

«Мой кот черный, но, когда его побрили, оказалось, что его подшерсток белый»