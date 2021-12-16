20 твитов, в которых столько же теплоты, сколько в первой улыбке младенца

Есть люди, которые искренне не понимают, как можно пустить слезу при просмотре фильма (в том числе душещипательной ленты «Хатико»). Но есть и другие: те, кого растрогать может не то что качественная голливудская драма, но даже коротенькая история, вычитанная где-нибудь в социальных сетях. С нами такое случается буквально каждый день.