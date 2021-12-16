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20 твитов, в которых столько же теплоты, сколько в первой улыбке младенца

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Есть люди, которые искренне не понимают, как можно пустить слезу при просмотре фильма (в том числе душещипательной ленты «Хатико»). Но есть и другие: те, кого растрогать может не то что качественная голливудская драма, но даже коротенькая история, вычитанная где-нибудь в социальных сетях. С нами такое случается буквально каждый день.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо 20 твитов пользователей сети, в которых парой фраз передана поистине светлая и душещипательная история.

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А вам в последнее время доводилось сталкиваться с чем-то настолько трогательным, что еще немного — и вы бы прослезились?

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