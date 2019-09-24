20 твитов со взрывной смесью остроумия и жизненного опыта
Если уж и выбирать суперспособность, то пусть это будет талант складывать отдельные слова во фразы, которые накрывают смеховой волной всех, кто их услышал. В интернете уже нашлись пользователи, которые этой суперспособностью обладают. Их твиты набирают тысячи лайков и гарантированно повышают всем настроение, независимо от того, о чем они: о картошке и снежинках, замужестве до 30, кофе или морской болезни.
Мы в AdMe.ru даже не пытаемся скрыть, что половину рабочего времени просто ржем над такими вот твитами, а в остальное время пишем статьи о них, чтобы и вы тоже посмеялись.
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Бонус: неэтичный лайфхак от «мудрых» советчиков из интернета
Какой из этих твитов точно повторил ваши мысли?
Фото на превью Frolovnikta / Pikabu