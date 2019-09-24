20 твитов со взрывной смесью остроумия и жизненного опыта

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Если уж и выбирать суперспособность, то пусть это будет талант складывать отдельные слова во фразы, которые накрывают смеховой волной всех, кто их услышал. В интернете уже нашлись пользователи, которые этой суперспособностью обладают. Их твиты набирают тысячи лайков и гарантированно повышают всем настроение, независимо от того, о чем они: о картошке и снежинках, замужестве до 30, кофе или морской болезни.