20 твитов со взрывной смесью остроумия и жизненного опыта

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Если уж и выбирать суперспособность, то пусть это будет талант складывать отдельные слова во фразы, которые накрывают смеховой волной всех, кто их услышал. В интернете уже нашлись пользователи, которые этой суперспособностью обладают. Их твиты набирают тысячи лайков и гарантированно повышают всем настроение, независимо от того, о чем они: о картошке и снежинках, замужестве до 30, кофе или морской болезни.

Мы в AdMe.ru даже не пытаемся скрыть, что половину рабочего времени просто ржем над такими вот твитами, а в остальное время пишем статьи о них, чтобы и вы тоже посмеялись.

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Бонус: неэтичный лайфхак от «мудрых» советчиков из интернета

Какой из этих твитов точно повторил ваши мысли?

Фото на превью Frolovnikta / Pikabu

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