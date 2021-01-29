20 твитов, с которыми невозможно не согласиться на все 100 %

Помните, как одно время было модно ставить в своем статусе в соцсетях или под фото чью-нибудь заумную цитату? Например, «Если кругом крысы, значит, корабль еще плывет». Теперь такой номер не пройдет. Если вам хочется удивить своих подписчиков и обзавестись парой сотен новых, то нужно придумать что-нибудь оригинальное. Совсем как это сделали герои нашей подборки.

Мы в AdMe.ru при чтении этих твитов столько раз кивнули в знак согласия, что под конец были похожи на игрушечных собачек из автомобилей, качающих при езде головой. Кажется, вас ждет то же самое.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.