20+ твитов, после прочтения которых в голове только один вопрос: «Господи, ну почему так жизненно-то!»
А у вас бывает, что после прочтения какого-либо твита появляется стойкое ощущение, что его автор буквально снял с языка вашу идею? Наша статья состоит именно из таких примеров. Ну как не согласиться с мини-шедеврами о женских подарках или о мужском умении слушать? А про котиков мы вообще молчим.
AdMe.ru обожает такие результаты творчества твиттер-мудрецов, автором которых мог бы быть любой из нас.
25.
24.
23.
22.
21.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
Автору статьи больше всего понравился последний твит. А вам?