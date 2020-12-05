20+ твитов, после прочтения которых в голове только один вопрос: «Господи, ну почему так жизненно-то!»

А у вас бывает, что после прочтения какого-либо твита появляется стойкое ощущение, что его автор буквально снял с языка вашу идею? Наша статья состоит именно из таких примеров. Ну как не согласиться с мини-шедеврами о женских подарках или о мужском умении слушать? А про котиков мы вообще молчим.