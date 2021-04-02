20+ твитов, после которых остается легкое ощущение горечи
Если так пойдет и дальше, то твиттер скоро заменит собой психотерапию. Ведь сюда «сливают» не только радостные эмоции, но и то, что накипело, расстроило или удивило. Мы же будем надеяться, что герои нашей статьи после того, как написали свои грустные сообщения, все-таки нашли что-то позитивное даже в сложившихся ситуациях.
AdMe.ru не покладая рук трудится над поиском нового контента, и мы надеемся, что он пришелся вам по вкусу.
23.
22.
21.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
А вы любите делиться своими мыслями в твиттере?
Поделиться этой статьёй