20+ твитов, после которых остается легкое ощущение горечи

Если так пойдет и дальше, то твиттер скоро заменит собой психотерапию. Ведь сюда «сливают» не только радостные эмоции, но и то, что накипело, расстроило или удивило. Мы же будем надеяться, что герои нашей статьи после того, как написали свои грустные сообщения, все-таки нашли что-то позитивное даже в сложившихся ситуациях.