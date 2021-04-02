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20+ твитов, после которых остается легкое ощущение горечи

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Если так пойдет и дальше, то твиттер скоро заменит собой психотерапию. Ведь сюда «сливают» не только радостные эмоции, но и то, что накипело, расстроило или удивило. Мы же будем надеяться, что герои нашей статьи после того, как написали свои грустные сообщения, все-таки нашли что-то позитивное даже в сложившихся ситуациях.

AdMe.ru не покладая рук трудится над поиском нового контента, и мы надеемся, что он пришелся вам по вкусу.

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А вы любите делиться своими мыслями в твиттере?

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