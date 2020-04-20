20+ твитов от женщин, которые всегда найдут повод для изящной шутки

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Женское чувство юмора поистине прекрасно. Кто еще со знанием дела пошутит про извечную борьбу с «уголочками» от пододеяльника? Кто лучше женщины знает, как превратить бутерброд со шпротами в здоровую еду? И кто еще сумеет так откровенно посмеяться над собой?