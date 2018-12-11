20 жизненных твитов, которыми захочется поделиться
Чем хорош твиттер, так это своей лаконичностью. В совокупности с остроумием и неподражаемым сарказмом некоторых пользователей получается ядерная смесь. Такие твиты имеют все шансы стать золотой классикой интернета.
А пока этого не произошло, мы в AdMe.ru решили собрать лучшие цитаты, чтобы вы смогли увидеть их в числе первых.
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Какой твит показался вам самым остроумным? Делитесь в комментариях.