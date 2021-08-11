20+ твитов от тех, кто точно знает, что на работе без чувства юмора не выжить

Даже любимая работа бывает рутинной и трудной, а некоторые сотрудники как будто считают своим долгом сделать так, чтобы мы свою зону комфорта только во сне и видели. И тут на помощь приходит спасительное чувство юмора. Оно, словно защитные чары, оберегает нас от досады и разочарования, позволяя иронизировать над рабочими сложностями, вредными коллегами, а иногда и над самими собой.

Нам в AdMe.ru повезло, ведь находить ироничные твиты о работе и есть наша работа. И вот вам очередная порция самых точных и ехидных. А в конце статьи вас ждет бонус — фото нового коллеги, которого хотел бы иметь каждый.

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Бонус: «А у нас на работе новый сотрудник!»