20+ твитов от тех, кто точно знает, что на работе без чувства юмора не выжить
Даже любимая работа бывает рутинной и трудной, а некоторые сотрудники как будто считают своим долгом сделать так, чтобы мы свою зону комфорта только во сне и видели. И тут на помощь приходит спасительное чувство юмора. Оно, словно защитные чары, оберегает нас от досады и разочарования, позволяя иронизировать над рабочими сложностями, вредными коллегами, а иногда и над самими собой.
Нам в AdMe.ru повезло, ведь находить ироничные твиты о работе и есть наша работа. И вот вам очередная порция самых точных и ехидных. А в конце статьи вас ждет бонус — фото нового коллеги, которого хотел бы иметь каждый.
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Бонус: «А у нас на работе новый сотрудник!»
А как бы вы описали свою работу одной шуткой?
Фото на превью humortranslate / Twitter
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