20+ твитов от тех, кто считает свои проблемы просто еще одним поводом для шуток

Может быть, в жизни ироничных людей и не меньше сложностей, чем у всех остальных, но зато они умеют так здорово шутить над собой, что, кажется, им нипочем любые проблемы — будь то маленькая зарплата, намечающаяся лысина или нескладная личная жизнь.