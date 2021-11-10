20+ твитов от тех, кто считает свои проблемы просто еще одним поводом для шуток
Может быть, в жизни ироничных людей и не меньше сложностей, чем у всех остальных, но зато они умеют так здорово шутить над собой, что, кажется, им нипочем любые проблемы — будь то маленькая зарплата, намечающаяся лысина или нескладная личная жизнь.
Мы в AdMe.ru считаем, что счастливчики, наделенные прокачанным чувством юмора, как настоящие супермены, спасают мир от грусти. И вот вам подборка с парой десятков остроумных доказательств.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
А вы иронизируете над собой?
Фото на превью Brodie_Bruce / Twitter
Поделиться этой статьёй