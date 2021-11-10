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20+ твитов от тех, кто считает свои проблемы просто еще одним поводом для шуток

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Может быть, в жизни ироничных людей и не меньше сложностей, чем у всех остальных, но зато они умеют так здорово шутить над собой, что, кажется, им нипочем любые проблемы — будь то маленькая зарплата, намечающаяся лысина или нескладная личная жизнь.

Мы в AdMe.ru считаем, что счастливчики, наделенные прокачанным чувством юмора, как настоящие супермены, спасают мир от грусти. И вот вам подборка с парой десятков остроумных доказательств.

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А вы иронизируете над собой?

Фото на превью Brodie_Bruce / Twitter
3981217
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