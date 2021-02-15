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20+ твитов от тех, кто может потерять кошелек или ключи, но чувство юмора — никогда

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Что бы ни случилось в жизни человека с чувством юмора, он всегда сумеет обернуть все в шутку: не забудет посмеяться ни над надвигающимся дедлайном на работе, ни над сложностями соблюдения диеты, ни над капризами кота.

Мы в AdMe.ru немного завидуем людям, которые шутят как дышат, и никогда не забываем посмеяться над их очередными постами в твиттере. Вот вам новая подборка самых остроумных.

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А какая ваша шутка заставила окружающих громко засмеяться?

Фото на превью aldidkovskaya / Twitter
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