20 метких твитов, в которых пользы больше, чем в красном дипломе
Современные философы больше не пишут толстых томов, подобно Платону или Спинозе. Вместо этого они заводят страничку в твиттере и делятся там своими мыслями и жизненными наблюдениями: раскрывают секреты идеальных отношений, предлагают гениальные идеи и лайфхаки, а самое главное, делают это емко, метко и очень остроумно.
AdMe.ru предлагает вашему вниманию 20 жизненных твитов, которые не только повеселят, но и дадут пищу для ума.
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А о каком твите вы могли бы сказать: «Вот это точно про меня»?
Фото на превью rosya_why / twitter