20 метких твитов, в которых пользы больше, чем в красном дипломе

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Современные философы больше не пишут толстых томов, подобно Платону или Спинозе. Вместо этого они заводят страничку в твиттере и делятся там своими мыслями и жизненными наблюдениями: раскрывают секреты идеальных отношений, предлагают гениальные идеи и лайфхаки, а самое главное, делают это емко, метко и очень остроумно.