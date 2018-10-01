20 метких твитов, в которых пользы больше, чем в красном дипломе

Современные философы больше не пишут толстых томов, подобно Платону или Спинозе. Вместо этого они заводят страничку в твиттере и делятся там своими мыслями и жизненными наблюдениями: раскрывают секреты идеальных отношений, предлагают гениальные идеи и лайфхаки, а самое главное, делают это емко, метко и очень остроумно.

AdMe.ru предлагает вашему вниманию 20 жизненных твитов, которые не только повеселят, но и дадут пищу для ума.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

А о каком твите вы могли бы сказать: «Вот это точно про меня»?

Фото на превью rosya_why / twitter

52 На склад!
17 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!