20 твитов от людей, у которых новогодний утренник прошел так, что его невозможно забыть

Воспоминания из детства, пожалуй, одни из наиболее ярких в жизни человека. Нас приводили в восторг мелочи, на которые сейчас мы можем даже не обратить внимания. А ситуации, когда что-то слегка выходило из-под контроля, для нас были равнозначны концу света. Поводами для таких радостей и горестей зачастую становились утренники в детском саду или школе, а максимально волнующим мероприятием был утренник на Новый год.