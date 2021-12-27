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20 твитов от людей, у которых новогодний утренник прошел так, что его невозможно забыть

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Воспоминания из детства, пожалуй, одни из наиболее ярких в жизни человека. Нас приводили в восторг мелочи, на которые сейчас мы можем даже не обратить внимания. А ситуации, когда что-то слегка выходило из-под контроля, для нас были равнозначны концу света. Поводами для таких радостей и горестей зачастую становились утренники в детском саду или школе, а максимально волнующим мероприятием был утренник на Новый год.

Мы в AdMe.ru приглашаем вас поностальгировать вместе с нами. Мы верим, что какая-то из историй натолкнет вас на собственные воспоминания.

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А какие случаи, произошедшие на новогоднем утреннике у вас или ваших детей, вспомнили вы?

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