20+ твитов от людей, у которых личные счеты с мотивацией и успехом
Сегодня о курсах личностного роста не слышал только ленивый. Но в погоне за мотивацией и эффективностью легко можно забыть о более приземленных, но жизненно важных вещах. К счастью, еще остались люди, которые мыслят критически и могут отличить ценные рекомендации специалистов от пустой болтовни.
Мы в AdMe.ru уверены: каждый понимает успех по-своему. А герои нашей сегодняшней подборки не повелись на уговоры модных коучей и относятся к ним со здоровым скептицизмом.
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А какую формулу успеха вывели для себя вы?