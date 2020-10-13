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20+ твитов от людей, у которых личные счеты с мотивацией и успехом

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Сегодня о курсах личностного роста не слышал только ленивый. Но в погоне за мотивацией и эффективностью легко можно забыть о более приземленных, но жизненно важных вещах. К счастью, еще остались люди, которые мыслят критически и могут отличить ценные рекомендации специалистов от пустой болтовни.

Мы в AdMe.ru уверены: каждый понимает успех по-своему. А герои нашей сегодняшней подборки не повелись на уговоры модных коучей и относятся к ним со здоровым скептицизмом.

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© vah_arina / twitter

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© olgagko / twitter

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© Zhorino_boloto / twitter

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© d_peppermint / twitter

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© murmurderer / twitter

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© vlad_dfe / twitter

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© like_gudim / twitter

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© vkozulya / twitter

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© sindimood / twitter

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© kotalkin / twitter

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© D0CT0EBCKNN / twitter

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© doitonemoretim1 / twitter

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© humortranslate / twitter

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© mr_benedetti / twitter

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© vlad_dfe / twitter

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© A_Kapustin / twitter, © pixabay

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© AysgarthJenny / twitter

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© SullenDog / twitter

19.

© olgagko / twitter

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© A_Kapustin / twitter, © needpix, © pixabay

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© SimonKostin / twitter, © iconscout

А какую формулу успеха вывели для себя вы?

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3k