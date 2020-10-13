20+ твитов от людей, у которых личные счеты с мотивацией и успехом

Сегодня о курсах личностного роста не слышал только ленивый. Но в погоне за мотивацией и эффективностью легко можно забыть о более приземленных, но жизненно важных вещах. К счастью, еще остались люди, которые мыслят критически и могут отличить ценные рекомендации специалистов от пустой болтовни.