20+ твитов от людей, которых жестко осадили их близкие и знакомые

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Социальные сети полны саркастичных и язвительных комментариев, но некоторым людям и в реальной жизни хватает иронии и ехидства. А все потому, что их близкие, друзья и коллеги оказались мастерами пошутить в стиле доктора Хауса. Однако «пострадавшие» относятся к этому с юмором и решили поделиться с миром случившимися неловкими ситуациями.