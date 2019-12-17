20+ твитов от людей, которых жестко осадили их близкие и знакомые
Социальные сети полны саркастичных и язвительных комментариев, но некоторым людям и в реальной жизни хватает иронии и ехидства. А все потому, что их близкие, друзья и коллеги оказались мастерами пошутить в стиле доктора Хауса. Однако «пострадавшие» относятся к этому с юмором и решили поделиться с миром случившимися неловкими ситуациями.
Мы в AdMe.ru изумлялись, читая эти твиты, и пытались вспомнить, кто из наших близких способен на такие своеобразные шутки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
А у вас есть острые на язык родственники или коллеги, которых хлебом не корми — дай вставить свои язвительные 5 копеек?
Фото на превью abby_lampe / twitter