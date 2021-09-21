20 страдальцев, которые никак не ожидали от взрослой жизни таких подвохов

В детстве каждый из нас мечтал: «Вот вырасту и буду ложиться спать, во сколько захочу, покупать все, что нравится, и смотреть мультики до посинения». А потом взрослая жизнь неожиданно сообщает, что спать хочется как раз в 9 вечера, покупать ничего не дает душная жаба, и только мультики неизменно хороши в любом возрасте.