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20 страдальцев, которые никак не ожидали от взрослой жизни таких подвохов

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В детстве каждый из нас мечтал: «Вот вырасту и буду ложиться спать, во сколько захочу, покупать все, что нравится, и смотреть мультики до посинения». А потом взрослая жизнь неожиданно сообщает, что спать хочется как раз в 9 вечера, покупать ничего не дает душная жаба, и только мультики неизменно хороши в любом возрасте.

Мы в AdMe.ru искренне сочувствуем героям нашей подборки, которым взрослая жизнь подкинула проблем. А они к этому оказались совсем не готовы.

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А когда вы осознали, что стали взрослыми?

Фото на превью NuLool / Twitter
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