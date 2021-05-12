20+ твитов, в которых вся боль и разочарование взрослой жизни

Школа дает нам важные знания и помогает расширять кругозор. Но порой кажется, что вместо поиска дискриминанта и изучения логарифмов лучше бы нас постепенно готовили ко взрослой жизни: помогли найти свое призвание, объяснили, как заполнять налоговые декларации, или хотя бы рассказали, чем отстирывать разные виды пятен.