20+ твитов, в которых вся боль и разочарование взрослой жизни
Школа дает нам важные знания и помогает расширять кругозор. Но порой кажется, что вместо поиска дискриминанта и изучения логарифмов лучше бы нас постепенно готовили ко взрослой жизни: помогли найти свое призвание, объяснили, как заполнять налоговые декларации, или хотя бы рассказали, чем отстирывать разные виды пятен.
Мы в AdMe.ru готовы подписаться трижды под твитами героев нашей статьи, которых настигло осознание того, что взросление наполнено всевозможными подводными камнями. Об обезьяне особенно жизненно.
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А какие еще особенности взрослой жизни заставляют вас мечтать о возвращении в беззаботное детство?
Фото на превью vos_yeux / Twitter
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