20 твитов от людей, которые вряд ли когда-нибудь забудут свою встречу с клиентом

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Иногда покупатели, заказчики и пациенты ведут себя так, что после общения с ними хочется только одного — сбежать на денечек на необитаемый остров. И если, будучи консультантом в ювелирном магазине, подобрать обручальное кольцо, не зная размера, довольно трудно, то как реагировать на просьбу сделать это по размеру ноги?