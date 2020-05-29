20 твитов от людей, которые вряд ли когда-нибудь забудут свою встречу с клиентом

38
2
29
8k

Иногда покупатели, заказчики и пациенты ведут себя так, что после общения с ними хочется только одного — сбежать на денечек на необитаемый остров. И если, будучи консультантом в ювелирном магазине, подобрать обручальное кольцо, не зная размера, довольно трудно, то как реагировать на просьбу сделать это по размеру ноги?

AdMe.ru шлет лучики добра всем тем, кто работает с людьми. Надеемся, вам не придется столкнуться ни с кем, кто будет хоть отдаленно похож на кого-то из героев этой подборки.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

А вам доводилось когда-нибудь сталкиваться с клиентами, встречу с которыми потом хотелось забыть, как страшный сон?

Фото на превью Подслушано / Ideer

38
2
29
8k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться