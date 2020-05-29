20 твитов от людей, которые вряд ли когда-нибудь забудут свою встречу с клиентом
Иногда покупатели, заказчики и пациенты ведут себя так, что после общения с ними хочется только одного — сбежать на денечек на необитаемый остров. И если, будучи консультантом в ювелирном магазине, подобрать обручальное кольцо, не зная размера, довольно трудно, то как реагировать на просьбу сделать это по размеру ноги?
AdMe.ru шлет лучики добра всем тем, кто работает с людьми. Надеемся, вам не придется столкнуться ни с кем, кто будет хоть отдаленно похож на кого-то из героев этой подборки.
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А вам доводилось когда-нибудь сталкиваться с клиентами, встречу с которыми потом хотелось забыть, как страшный сон?
Фото на превью Подслушано / Ideer