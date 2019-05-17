20 твитов от людей, которые готовы бросить вызов лени, но когда-нибудь потом

  • 45
    2
  • 67
  • 16
  • 988

Говорят, что лень — не пагубная привычка, а защитный механизм, оберегающий нас от чрезмерной растраты энергии. Но кроме тех, на кого она нападает периодически, существуют люди, которым впору называть лень матушкой, как в той самой поговорке.

AdMe.ru считает, что, если вы склонны к частому ничегонеделанию, к этому стоит относиться с юмором. И вот 20 твитов, которые это подтверждают.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

А насколько вы успешны в борьбе с ленью?

  • 45
    2
  • 67
  • 16
  • 988

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль