20 твитов от людей, которые готовы бросить вызов лени, но когда-нибудь потом
Говорят, что лень — не пагубная привычка, а защитный механизм, оберегающий нас от чрезмерной растраты энергии. Но кроме тех, на кого она нападает периодически, существуют люди, которым впору называть лень матушкой, как в той самой поговорке.
AdMe.ru считает, что, если вы склонны к частому ничегонеделанию, к этому стоит относиться с юмором. И вот 20 твитов, которые это подтверждают.
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А насколько вы успешны в борьбе с ленью?