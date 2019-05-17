20 твитов от людей, которые готовы бросить вызов лени, но когда-нибудь потом

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Говорят, что лень — не пагубная привычка, а защитный механизм, оберегающий нас от чрезмерной растраты энергии. Но кроме тех, на кого она нападает периодически, существуют люди, которым впору называть лень матушкой, как в той самой поговорке.