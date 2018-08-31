Люди рассказали о самых глупых вещах, которые они слышали в своей жизни (Спойлер: слоны несут яйца)

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Недавно писатель и комик Марк Магарк (Mark Magark) обратился к своим подписчикам с просьбой рассказать о самой большой глупости, которую они когда-либо слышали в жизни от других людей и которую не в силах забыть. Ответы пользователей твиттера не заставили себя долго ждать и оказались просто шедевральными — такое нарочно не придумаешь.

Например, кое-кто был уверен в том, что дети рождаются слепыми, словно котята, зато с полным набором зубов, или что зачислить деньги на свой банковский счет можно при помощи компьютерного дисковода — достаточно лишь положить в него купюры.