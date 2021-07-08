20 саркастичных твитов от людей, в чьем запасе есть хлесткая фраза на любую тему

Ничто так не бодрит среди повседневной рутины, как порция хорошего юмора и здорового цинизма. Следующие твиты в полной мере оценят только те, кто знает: поднимаясь в гору, можно в любой момент скатиться с нее на пятой точке, но без этого опыта не наберешься.

Редакция AdMe.ru не без любопытства выяснила, о чем, по мнению пользователей Twitter, мечтает каждая девушка, кто из близких может заменить психотерапевта и как найти идеального спутника жизни.

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