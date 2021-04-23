20+ твитов, которые поймут лишь те, у кого из-за перемены погоды крутит суставы

Взрослая жизнь готовит для нас уйму сюрпризов: головокружительные свидания, рискованные путешествия, долгожданные приобретения. А еще счета за коммуналку, поиски работы, стрессовые собеседования и очереди в поликлинику. Сохранить позитивный настрой в веренице свалившихся вместе с возрастом прав и обязанностей бывает ой как не просто.