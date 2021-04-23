AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

20+ твитов, которые поймут лишь те, у кого из-за перемены погоды крутит суставы

2-11
-

Взрослая жизнь готовит для нас уйму сюрпризов: головокружительные свидания, рискованные путешествия, долгожданные приобретения. А еще счета за коммуналку, поиски работы, стрессовые собеседования и очереди в поликлинику. Сохранить позитивный настрой в веренице свалившихся вместе с возрастом прав и обязанностей бывает ой как не просто.

Мы в AdMe.ru считаем, что с проделками взрослой жизни можно запросто справиться, если посмотреть на них сквозь призму юмора и оптимизма. И наши твиты — прямое тому подтверждение.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

А какие вещи из взрослой жизни застали вас врасплох?

Фото на превью mycravatundone / Twitter
2-11
-
Поделиться этой статьёй