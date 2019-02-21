20 твитов от людей, чье чувство юмора с возрастом только крепнет

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В каждом возрасте есть своя изюминка, и, сколько бы вам ни стукнуло, важно сохранять позитивное и ироничное отношение к жизни. Кто сказал, что взрослый самодостаточный человек не имеет права похвастаться элегантным носочком из пены? Или потратить свои выходные на построение гигантского снежного изваяния?

Мы в AdMe.ru считаем, что возраст всего лишь цифра, к которой нужно относиться с юмором, как это делают авторы твитов из нашей подборки.

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А как вы относитесь к своему возрасту?

Фото на превью Kelvii / pikabu

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