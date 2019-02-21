20 твитов от людей, чье чувство юмора с возрастом только крепнет
В каждом возрасте есть своя изюминка, и, сколько бы вам ни стукнуло, важно сохранять позитивное и ироничное отношение к жизни. Кто сказал, что взрослый самодостаточный человек не имеет права похвастаться элегантным носочком из пены? Или потратить свои выходные на построение гигантского снежного изваяния?
Мы в AdMe.ru считаем, что возраст всего лишь цифра, к которой нужно относиться с юмором, как это делают авторы твитов из нашей подборки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
А как вы относитесь к своему возрасту?
Фото на превью Kelvii / pikabu