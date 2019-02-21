20 твитов от людей, чье чувство юмора с возрастом только крепнет

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В каждом возрасте есть своя изюминка, и, сколько бы вам ни стукнуло, важно сохранять позитивное и ироничное отношение к жизни. Кто сказал, что взрослый самодостаточный человек не имеет права похвастаться элегантным носочком из пены? Или потратить свои выходные на построение гигантского снежного изваяния?