20+ твитов от людей, чье чувство юмора настолько велико, что его видно из космоса

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Хорошее чувство юмора — такая же уникальная черта человека, как абсолютный слух: либо есть, либо нет. Однако у некоторых людей этого самого чувства юмора, кажется, даже с избытком, потому что они могут пошутить над чем угодно, будь то тест на беременность или 34 кг фарша.