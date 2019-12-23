20+ твитов от людей, чье чувство юмора настолько велико, что его видно из космоса
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Хорошее чувство юмора — такая же уникальная черта человека, как абсолютный слух: либо есть, либо нет. Однако у некоторых людей этого самого чувства юмора, кажется, даже с избытком, потому что они могут пошутить над чем угодно, будь то тест на беременность или 34 кг фарша.
AdMe.ru в очередной раз исследовал бескрайние просторы твиттера, чтобы из океана шуток выловить самые смешные.
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А вам попадались люди с отличным чувством юмора? Или вы сами из тех, кто за словом в карман не полезет?