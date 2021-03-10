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20+ твитов, от которых сначала в голос смеешься, а потом решаешь повторить. Но это не точно

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Twitter — это просто кладезь остроумных высказываний. И некоторые пользователи делятся весьма необычными советами, к которым не грех было бы прислушаться, несмотря на то что многие из них весьма экстравагантны. Ну а другие просто повышают настроение, и следовать им совсем не обязательно.

Мы в AdMe.ru всяческими способами стараемся поднять вам настроение и надеемся, что у нас это получилось.

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А у вас есть подобные советы? Расскажите нам!

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