20+ твитов, от которых сначала в голос смеешься, а потом решаешь повторить. Но это не точно

Twitter — это просто кладезь остроумных высказываний. И некоторые пользователи делятся весьма необычными советами, к которым не грех было бы прислушаться, несмотря на то что многие из них весьма экстравагантны. Ну а другие просто повышают настроение, и следовать им совсем не обязательно.