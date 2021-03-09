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20+ твитов, от которых не знаешь, что делать, смеяться, или плакать

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Герои нашей статьи попали в такие ситуации, которые вызывают одновременно противоречивые эмоции, с одной стороны им хочется посочувствовать, а с другой — от души расхохотаться. Ну и налет неловкости, конечно, куда без этого. Но главное, что после просмотра этих мини-шедевров настроение приподнято на весь день.

AdMe.ru искренне желает вам не попадать в подобные ситуации, но если вам все же доводилось, то поделитесь с нами — станет легче, обещаем.

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Признавайтесь, с вами случалось что-то подобное?

Фото на превью hellnade / Twitter
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