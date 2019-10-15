20 твитов о зрителях в кино, от выходок которых хочется то ли смеяться, то ли плакать
Поход в кинотеатр обычно приносит массу положительных эмоций. Особенно если вы пришли на долгожданную премьеру в компании друзей или на романтическое свидание с возлюбленным. Но в кинозале, как и в любом общественном месте, есть свои нюансы. Например, зрители, которые любят громко хрустеть чипсами или обсуждать личные проблемы по телефону прямо во время сеанса.
Редакция AdMe.ru не поддерживает шумное поведение на публике. Но мы не можем сдержать смех от 20 искрометных твитов из треда о самых неловких ситуациях, которые происходили с пользователями сети в кинотеатре.
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Какие абсурдные ситуации происходили в кинотеатре с вами?
Фото на превью nezhivkova / twitter, DerArto / twitter