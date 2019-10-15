20 твитов о зрителях в кино, от выходок которых хочется то ли смеяться, то ли плакать

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Поход в кинотеатр обычно приносит массу положительных эмоций. Особенно если вы пришли на долгожданную премьеру в компании друзей или на романтическое свидание с возлюбленным. Но в кинозале, как и в любом общественном месте, есть свои нюансы. Например, зрители, которые любят громко хрустеть чипсами или обсуждать личные проблемы по телефону прямо во время сеанса.