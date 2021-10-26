20 твитов о вещах и ситуациях, которые не поймут современные дети

Время летит стремительно, а за прогрессом так вообще сложно угнаться. Еще недавно, когда мы были детьми, у нас не было интернета, а сегодня без него сложно представить свою жизнь. Люди из сегодняшней подборки твитов вспомнили о вещах и ситуациях, которые уже навсегда останутся в прошлом.

Мы в AdMe.ru рады, что у наших детей есть вещи, о которых мы и мечтать не могли, но все равно с теплотой в сердце вспоминаем те времена, когда писем ждали много дней, а чтобы попасть в интернет, надо было ох как постараться.

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