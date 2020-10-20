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20 твитов о свиданиях, которые обернулись настоящей катастрофой

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Порой свидания представляют собой самую настоящую игру в русскую рулетку. Ведь никогда не знаешь, ждет тебя за поворотом истинная любовь или, напротив, самое горькое разочарование в жизни. Вот и герои нашей подборки, собираясь на очередной романтический ужин, даже не могли предугадать, что позже эта роковая встреча еще долго будет преследовать их в ночных кошмарах.

Нас в AdMe.ru изрядно повеселило, с какой прямотой и иронией пользователи сети рассказали о своих нестандартных ситуациях на свиданиях. Очень надеемся, что позже им все-таки удалось сорвать джекпот в награду за свои мучения.

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© TheRakeze / Twitter

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© rebeccaadkins_ / Twitter

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© sarakgilmore / Twitter

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© KimberleyD80 / Twitter

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© kingedhill / Twitter

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© Knitlucy / Twitter

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© kittykaresless / Twitter

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© brunette4truth / Twitter

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© MummeWummie / Twitter

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© Dimariae / Twitter

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© lilbebele / Reddit

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© RedWestern / Reddit

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У вас когда-нибудь бывали свидания, достойные того, чтобы оказаться в сборнике страшных историй? Расскажите нам парочку самых запоминающихся из них.

331812
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