19 твитов о родственниках, чьи поступки пора заносить в сборники анекдотов

У вас тоже семья — кладезь смешных и странных историй? Родственникам, как правило, как никому другому, удается совершать забавные или из ряда вон выходящие поступки, о которых все долго вспоминают на семейных застольях.

AdMe.ru собрал 19 твитов о том, как странно и забавно иногда ведут себя близкие нам люди.

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А какие самые необычные и веселые поступки совершали ваши родственники?

Фото на превью MrAdamRex / Twitter

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10 Комментарии
  • 27 сентября 2018
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