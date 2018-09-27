19 твитов о родственниках, чьи поступки пора заносить в сборники анекдотов

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У вас тоже семья — кладезь смешных и странных историй? Родственникам, как правило, как никому другому, удается совершать забавные или из ряда вон выходящие поступки, о которых все долго вспоминают на семейных застольях.