19 твитов о родственниках, чьи поступки пора заносить в сборники анекдотов
У вас тоже семья — кладезь смешных и странных историй? Родственникам, как правило, как никому другому, удается совершать забавные или из ряда вон выходящие поступки, о которых все долго вспоминают на семейных застольях.
AdMe.ru собрал 19 твитов о том, как странно и забавно иногда ведут себя близкие нам люди.
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А какие самые необычные и веселые поступки совершали ваши родственники?
Фото на превью MrAdamRex / Twitter