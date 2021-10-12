20 твитов о мужчинах, которые своей непосредственностью кого угодно доведут до заливистого смеха

Существует немало шуток на тему женской и мужской логики, которые уже успели всем надоесть. Но и дамы, и джентльмены способны учудить нечто такое, что мы невольно объясняем особенностями пола. И пусть в нашей жизни нет места стереотипам, но иногда занятно послушать истории о чьих-то комичных выкрутасах.