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20 твитов о мужчинах, которые своей непосредственностью кого угодно доведут до заливистого смеха

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Существует немало шуток на тему женской и мужской логики, которые уже успели всем надоесть. Но и дамы, и джентльмены способны учудить нечто такое, что мы невольно объясняем особенностями пола. И пусть в нашей жизни нет места стереотипам, но иногда занятно послушать истории о чьих-то комичных выкрутасах.

И мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо твитов, в которых пользователи сети рассказали об умилительных и уморительных выходках мужчин.

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А мужчины из вашего окружения выдавали что-нибудь эдакое?

Фото на превью aoimor_i / Twitter
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